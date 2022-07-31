Bakan Soylu: Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildi (2)

BREZİLYA'DAN GELEN GEMİDE ELE GEÇİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun Tekirdağ Limanı´nda düzenlenen operasyonda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladığı geminin, Brezilya´dan gelen kuru yük gemisi olduğu belirtildi. Brezilya´dan gelen kuru yük gemisinde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin bulunduğunun belirlenmesinin ardından gemi yaklaşık 1 ay süren takibe alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı´nın desteğiyle gemi, Türk karasularına giriş yaptıktan sonra Tekirdağ´ın Marmaraereğlisi ilçesindeki limana çekildi.
Gemide kapsamlı yapılan aramada, dalgıçlar tarafından geminin alt kısmında, iskele kıç altında bulunan kinistin yuvası içinde ve iplerle bağlanmış halde şüpheli paketler görüldü. Bulunduğu yerden çıkarılan 6 büyük paket içinden çıkarılan 200 paket halinde 242 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, ekiplerin gemideki arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
2022-07-31 20:22:43
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