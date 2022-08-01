Kimyasal patlamanın yaşandığı fabrika, daha önce de yanarak yok olmuş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kimyasal patlamanın yaşandığı fabrika, 5 yıl önce yanarak kül olmuş.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan bir boya fabrikasında ürün testi sırasında kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık sevk edilerek durumu ağır 3 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
5 yıl önce yanarak kül olmuş
Söz konusu kimyasal patlamanın yaşandığı fabrikanın 2017 Temmuz Ayında çıkan yangında tamamen yanarak kül olmuştu. O zaman çıkan yangına yaklaşık 100 itfaiye aracı müdahale etmişti. Tüm çabalara rağmen boya fabrikasından eser kalmamıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.