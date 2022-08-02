Belediyenin okul yaptırmasına ilişkin protokol imzalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Kumbağ İlk ve Ortaokuluna prefabrik 4 ek derslik binası yaptırılmasına dair protokol imzalandı.
Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Kumbağ İlk ve Ortaokuluna prefabrik 4 ek derslik binası yaptırılması dair protokol, Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu tarafından Valilik Toplantı Salonu’nda imzalandı.
Toplantıda konuşan Vali Yıldırım; “Ek 4 derslikli ilkokulortaokul binası sizlerin sayesinde çocuklarımızın eğitimi için kazandırılmış olacak Süleymanpaşa’ya. Emeği geçen başta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından protokol imzalandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.