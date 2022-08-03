Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na davet

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF) 2022’nin 18 – 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti. Bölgedeki firmaları fuara davet eden Başkan Kozuva, “Önemli ticari imkanların elde edildiği Trakya’nın ilk ve tek endüstriyel fuarında yer almak isteyen firmalarımız için kayıt sürecinin başladığını belirtmek isterim” dedi.

Trakya’nın en önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 6. Kez kapılarını açıyor. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz, her sene bir öncekine göre daha da gelişerek ve büyüyerek devam eden Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızın, 6’ncısı bu sene 18 Eylül tarihinde başlıyor. Bölgemizin ihracat rekortmeni firmalarının küçük ve orta ölçekli firmalarımızla bir araya geldiği, yeni ticaret imkanlarının oluştuğu Trakya’nın ilk ve tek Endüstriyel Fuarı olma özelliğini taşıyan Çerkezköy Endüstriyel Fuarında yer almak isteyen katılımcılarımız için kayıt döneminin başladığını belirtmek isterim" dedi.



“Onlarca firmamız yeni ticari bağlar kurdu”

Açıklamalarını sürdüren Başkan Kozuva, “2017 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz fuarlar sayesinde üyelerimizin, katılımcılarımızın yeni pazarlar oluşturduğu, bölgesel iş birliğinin arttığı, ticaret ve istihdam verilerinin gösterdiği artış bizler için mutluluk verici. Bu artışlar aynı zamanda ne kadar doğru bir iş yaptığımızın da göstergesi. Üretim, hizmet ve endüstriyel malzeme sektörlerinden birçok firmanın yer aldığı fuarımız, 2021 yılında 5 binin üzerinde ziyaretçiye ulaştı. Sadece ilçemiz sanayicileri, yetkili isimleri değil Trakya bölgemizin birçok noktasından ziyaretçilere ulaşıldı. Bu vesileyle onlarca firmamız yeni ticari bağlar kurdu. Eylül ayında gerçekleştireceğimiz fuar organizasyonunda da yine onlarca firmamızın ticari sözleşmelere imza atacağından kuşkum yok. Daha geniş katılımlı, daha geniş ve doğru kitlelere hitap edecek olan ÇEF 2022’de yerini almak isteyen firmalarımız (0282) 726 88 88 – dahili 160 numaralı oda hattımızdan ya da veysel.donmez@cerkezkoytso.org.tr bilgilerini göndererek kayıt oluşturabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

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