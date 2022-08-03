Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na davet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na davet

İHA

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na davet

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF) 2022’nin 18 – 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti. Bölgedeki firmaları fuara davet eden Başkan Kozuva, “Önemli ticari imkanların elde edildiği Trakya’nın ilk ve tek endüstriyel fuarında yer almak isteyen firmalarımız için kayıt sürecinin başladığını belirtmek isterim” dedi.
Trakya’nın en önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 6. Kez kapılarını açıyor. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz, her sene bir öncekine göre daha da gelişerek ve büyüyerek devam eden Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızın, 6’ncısı bu sene 18 Eylül tarihinde başlıyor. Bölgemizin ihracat rekortmeni firmalarının küçük ve orta ölçekli firmalarımızla bir araya geldiği, yeni ticaret imkanlarının oluştuğu Trakya’nın ilk ve tek Endüstriyel Fuarı olma özelliğini taşıyan Çerkezköy Endüstriyel Fuarında yer almak isteyen katılımcılarımız için kayıt döneminin başladığını belirtmek isterim" dedi.

“Onlarca firmamız yeni ticari bağlar kurdu”
Açıklamalarını sürdüren Başkan Kozuva, “2017 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz fuarlar sayesinde üyelerimizin, katılımcılarımızın yeni pazarlar oluşturduğu, bölgesel iş birliğinin arttığı, ticaret ve istihdam verilerinin gösterdiği artış bizler için mutluluk verici. Bu artışlar aynı zamanda ne kadar doğru bir iş yaptığımızın da göstergesi. Üretim, hizmet ve endüstriyel malzeme sektörlerinden birçok firmanın yer aldığı fuarımız, 2021 yılında 5 binin üzerinde ziyaretçiye ulaştı. Sadece ilçemiz sanayicileri, yetkili isimleri değil Trakya bölgemizin birçok noktasından ziyaretçilere ulaşıldı. Bu vesileyle onlarca firmamız yeni ticari bağlar kurdu. Eylül ayında gerçekleştireceğimiz fuar organizasyonunda da yine onlarca firmamızın ticari sözleşmelere imza atacağından kuşkum yok. Daha geniş katılımlı, daha geniş ve doğru kitlelere hitap edecek olan ÇEF 2022’de yerini almak isteyen firmalarımız (0282) 726 88 88 – dahili 160 numaralı oda hattımızdan ya da veysel.donmez@cerkezkoytso.org.tr bilgilerini göndererek kayıt oluşturabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 21 gözaltı
Çiçek hastalığı 2017’den beri Trakya’da görülmüyor
YEREL HABERLER Çiçek hastalığı 2017’den beri Trakya’da görülmüyor
İl Sağlık Müdürlüğü artan sıcaklara karşı uyardı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü artan sıcaklara karşı uyardı
Tekirdağ’daki patlamada yaralanan fabrika sahibi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tekirdağ’daki patlamada yaralanan fabrika sahibi ...
Tekirdağ'da patlama meydana gelen fabrikanın sahibi öldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da patlama meydana gelen fabrikanın sahibi ...
Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli ...
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, basın ...
Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır ...
Belediyenin okul yaptırmasına ilişkin protokol imzalandı
YEREL HABERLER Belediyenin okul yaptırmasına ilişkin protokol ...
Cumhurbaşkanının dar gelirliler için açıkladığı konutların 500’ü Tekirdağ’da yapılacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanının dar gelirliler için açıkladığı ...
Tekirdağ'da asayiş
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş
Hayrabolu SYDV temmuz ayında bin 335 kişiye yardım yaptı
YEREL HABERLER Hayrabolu SYDV temmuz ayında bin 335 kişiye yardım ...
Çorlu'da yük tankeri devrildi
YEREL HABERLER Çorlu'da yük tankeri devrildi
Ürün testi yaparken patlamış: Kimyasal patlamada patron da yaralandı
YEREL HABERLER Ürün testi yaparken patlamış: Kimyasal patlamada ...
Kimyasal patlamanın yaşandığı fabrika, daha önce de yanarak yok olmuş
YEREL HABERLER Kimyasal patlamanın yaşandığı fabrika, daha önce de ...
LGS’ye giren öğrenciler bir araya geldi
YEREL HABERLER LGS’ye giren öğrenciler bir araya geldi
Tekirdağ'da fabrikada patlama sonrası yangın: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da fabrikada patlama sonrası yangın: 3 ...
Fabrikadaki kimyasal patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı: 3 kişinin durumu ağır Kaymakam patlamanın yaşandığı fabrikada incelemede bulundu
YEREL HABERLER Fabrikadaki kimyasal patlamaya ilişkin inceleme ...
Tekirdağ’da fabrikada kimyasal patlama: Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da fabrikada kimyasal patlama: Bölgeye çok ...
Tekirdağ’da zabıtadan hava destekli ’Çekçek’ operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da zabıtadan hava destekli ’Çekçek’ ...
Tekirdağ'da binlerce arı diri diri yandı: 15 yıllık emek kül oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da binlerce arı diri diri yandı: 15 yıllık ...
242 kilo kokain ele geçirilmesinde suyun altında dev operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Türk polisi ve sahil güvenlik birimlerinin geminin altındaki gizli kokaini böyle ele geçirmiş
YEREL HABERLER 242 kilo kokain ele geçirilmesinde suyun altında dev ...
Serinlemek için baraja giren Can, boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için baraja giren Can, boğuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.