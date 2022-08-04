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Mustafa Sarıgül: Çok masalar kurulur, çok masalar dağılır

DHA

Mustafa Sarıgül: Çok masalar kurulur, çok masalar dağılır


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (DTP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçimlere 10 ay kaldığını hatırlatarak, "Çok masalar kurulur, çok masalar dağılır. Erken kurulan masaların çok fazla faydası olmaz. Masalar ilkeler, prensipler etrafında olmalı. Kim nereye, ne zaman, nasıl seçilecek? Türkiye Değişim Partisi olarak bizim tarzımız olan bir anlayış değildir" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Omurtak Caddesi'ndeki Çorlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde partililerle bir araya geldi. Gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, 250 bin kader mahkumunun parlamentodan çıkacak kararı beklediğini belirterek, "Bu 250 bin kader mahkumu dışarıya çıktıktan sonra onlara lojistik, psikolojik, ekonomik destek vermeliyiz, iş desteği vermeliyiz. 6,5 milyon mülteciye bakan benim güçlü devletimin 250 bin kader mahkumuna da inşallah siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal kucak açacağına inanıyorum. Toplumsal barış affımızın kardeşlik hukukumuzu daha da geliştireceğine inanıyorum. Affet Türkiye'm çağrımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kastedenlerin dışındadır. Affet Türkiye'm çağrımız, özellikle uyuşturucu baronlarının dışındadır. Affet Türkiye'm çağrımız, kadınlarımıza karşı işlenen suçlar dışındadır. Affet Türkiye'm çağrımız, çocuklarımıza karşı işlenen suçların dışındadır. Türkiye Değişim Partisi olarak bir kez daha altını çiziyorum, çağrımız, asla siyasi değil, vicdani bir çağrıdır" dedi.
'ERKEN KURULAN MASALARIN FAYDASI OLMAZ'
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, Millet İttifakı'nın 6'lı masasına değindi. Seçimlere 10 ay kaldığını söyleyen Sarıgül, "Çok masalar kurulur, çok masalar dağılır. Erken kurulan masaların çok fazla faydası olmaz. Masalar ilkeler etrafında olmalı, prensipler etrafında olmalı. Kim nereye seçilecek? Ne zaman seçilecek? Nasıl seçilecek? Türkiye Değişim Partisi olarak bizim tarzımız olan bir anlayış değildir. Biz özellikle Türkiye Değişim Partisi olarak Cumhuriyet'imizin değerlerini nasıl geliştirip güçlendireceğiz? Anayasanın ilk 4 maddesi kesinlikle değiştirilemez. Ulusal birlikten asla ayrılmayız. İnançlara saygılı, laiklikten ödün vermeyiz. Atatürk milliyetçiliği bizim için baş tacıdır. 'Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye' diyen bir siyasi partiyiz. O nedenle siyasi partiler arasında bu sistemde iş birliği ve güç birliği yapılmasını doğru buluyorum ama siyaset diplomasi gerekir. Bu tip konuşmaların daha çok diplomatik olarak yapılması ama sahaya çıkılacağı zaman da artık takımla çıkmak gerekiyor. 'Ben Cumhurbaşkanı adayıyım' demekle olmuyor. Türkiye'yi yönetmek, ülkeyi yönetmek tek kişilik bir oyun değil. Başarı 3 şeyden geçiyor. Lider, kadro ve proje. Lider alem-i cihan olsa tek başına bir şey yapamaz. İyi bir kadro kurması lazım. O kadronun da inşallah ülkemize iyi projeler üretmesi lazım. O nedenle bundan sonra çıkacak olan cumhurbaşkanı adayı, adayları mutlaka kadrolarla çıkması lazım. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü parlamento ve bağımsız yargıdan yana olan bir siyasi partiyiz ve biz bakanların dışarıdan atanması fikrini doğru bulmayız. Bakanlarımız mutlaka Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik sorunlarını bilen ve mutlaka teşkilatlardan gelen arkadaşlardan olması gerekir. Çok arzu ederiz ki, benim bakanım seçildikten sonra Türkiye Değişim Partisi rozetini çıkaracak. Artık devletimizin bakanı olacak. Benim bakanım herhangi biriyle gittiği zaman oradaki bütün siyasi partileri ziyaret edecek ve bütün siyasi partileri kucaklayacak. Çünkü Türkiye Değişim Partisi, siyasetin yapılış şeklini değiştirmek için, siyasetin dilini değiştirmek için, meydanlarda kötülemek, karalamak için değil, Allah'ım izin verirse çare bulmak için yollardayız" diye konuştu.
'KPSS'NİN İPTALİ SON DERECE SEVİNDİRİCİ'
KPSS'nin iptal edilmesinin son derece önemli ve sevindirici olduğunu söyleyen Sarıgül, "Özellikle KPSS sınavı öncesi soruların dışarıya sızdırılması, sorumluluk taşıyan bir siyasi olarak beni son derece üzmüştür. Binlerce evladımız hazırlanıyor ve o KPSS sınavına girecekler. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girmek için mücadele verecekler. Tam onu yaparken bu soruların dışarı sızdırılması ve binlerce gencin umutlarının şu anda sıkıntıya düşmesi bizi alabildiğine üzmüştür ama KPSS sınavının iptal edilmesi son derece sevindiricidir. Bundan sonra yapılacak olan, bu KPSS sınava girecek olan o evlatlardan harç almamak lazım. Hiçbir ücret kesinlikle almamak lazım. Bu evlatların yolunu açmak lazım. Ama KPSS sınavı münasebetiyle bu soruların dışarıya nasıl sızdırıldığını, bu soruların nasıl olup da belli matbaalara ulaştığı konusunda da geniş kapsamlı bir araştırma yaparak sorumluların da mutlaka ortaya çıkması lazım. Önemli bir konudur. Binlerce gencin, binlerce anne babanın umudu olan KPSS sınavlarının sorularının dışarıya sızdırılması, bizi Türkiye Değişim Partisi olarak üzmüştür ama sınavların iptal edilmesi çağrımıza ses verilmesi de son derece sevindiricidir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN Şafak TAŞOYAR
2022-08-04 17:41:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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