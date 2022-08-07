Tekirdağ'da orman yangını; yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki ormanda çıkan yangın, yakındaki yerleşim alanına yayılmadan itfaiye tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Yangın, Kumbağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanda çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü. 30 dönüm alanda ağaçlar zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-08-07 17:48:35
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