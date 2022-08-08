Gemide 242 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda şüpheliler adliyede

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde 242 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 21 personelden 8'i serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi.

Brezilya'dan gelecek kuru yük gemisinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar yapıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gemi, 1 ay boyunca takibe alındı. Türk karasularına giriş yaptıktan sonra Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki limana çekilen gemide, 31 Temmuz'da arama yapıldı. Dalgıçların iskele kıç altındaki kinistin yuvası içinde yaptığı aramada; 200 paket halinde 242 kilogram kokain ele geçirildi, gemideki 21 personel gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i ifadeleri sonrası serbest bırakıldı, 13'ü de bugün adliyeye sevk edildi. 9'u Filipinli, 4'ü Güney Koreli şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-08-08 11:49:46



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