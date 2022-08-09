Zorla kolundan tuttuğu sevgilisi ile uçurumdan atlayan Selçuk, toprağa verildi



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da, gittikleri Aşıklar Tepesi'nde zorla kolundan tuttuğu sevgilisi Mehlika Derici (35) ile birlikte 25 metrelik uçurumdan ölüme atlayan Selçuk Çetiner (41) toprağa verildi.

Çerkezköy ilçesinde, güzellik salonu sahibi 2 çocuk annesi Mehlika Derici ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner, cumartesi akşamı Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının, bir restoranda düzenlediği doğum günü kutlamasına katıldı. Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde 2 arkadaşıyla, ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti. İddiaya göre, daha önce de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Bu sırada Selçuk Çetiner'in "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, "Saçmalama, bu ne demek" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden düşen Derici ile Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Selçuk Çetiner´in cenazesi, Çorlu´ya getirildi. Çorlu Merkez Garaj Camisi'nde Selçuk Çetiner için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Çetiner, Omurtak Caddesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Çetiner'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-08-09 15:02:22



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