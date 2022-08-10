TBMM Başkanı Şentop, dayısını son yolculuğuna uğurladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu (80) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şentop, Tekirdağ'da cenaze törenine katılarak, dayısını son yolculuğuna uğurladı.

Tekirdağ'da yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu, yaşamını yitirdi. Sakaoğlu için, ikindi namazına müteakip Orta Cami'de kılınan cenaze namazına Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, aile üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılanlar Şentop'a başsağlığı diledi.

İbrahim Sakaoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Nusratlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-08-10 19:02:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.