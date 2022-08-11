TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Meslek liselerinde çocuklar altın bilezik sahibi oluyor (2)



'TOGG, MART AYINDA TÜRKİYE YOLLARINDA OLACAK'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorlu´nun ardından geçtiği Tekirdağ´da, Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi´nin açılışı ile `Tekirdağ´ın Parlayan Yıldızları Vergi Ödül Töreni programlarına katıldı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi´ndeki programa Hisarcıklıoğlu´nun yanı sırda Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Kongacül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile iş insanları ve davetliler katıldı. Programda Tekirdağ´ın Parlayan Yıldızları Vergi Ödül Töreni kapsamında vergi rekortmenlerine ödülleri verildi.

Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, bir müjde vereceğini belirterek, "Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Gebze´ye gelmesi ile beraber son aşamaya geldik. 120 yıllık insanlarımızın hayali, 60 yıl önce rüyamız yarıda kalmıştı. Türkiye´nin otomobili, inşallah Allah nasip ederse bütün hakları bize ait olmak üzere ilk çıkışta yüzde 51 yerli malı olmak üzere Allah nasip ederse fabrikasını 29 Ekim´de inşallah Gemlik´te açacağız. Türkiye´nin yollarında, Tekirdağ´ın yollarında inşallah Mart ayında TOGG´umuzu hep beraber göreceğiz değerli kardeşlerim" dedi. (DHA)Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-08-11 21:54:54



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