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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dar sokakta otomobiliyle hız yaptı; çocuklar ölümden döndü

DHA

Dar sokakta otomobiliyle hız yaptı; çocuklar ölümden döndü


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde dar sokakta oyun oynayan 4 çocuk, hızla gelen otomobilin altında kalmaktan kendilerini kenara atarak kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan E.Y.´ye 200 lira ceza kesilip, hakkında 'Kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı. Ölümden dönen çocuklardan Eylül Ayraç, "Duvara yaslanıp parmak ucuma çıktım. O şekilde zar zor atlattık" dedi.
Marmaraereğlisi'ne bağlı yazlık konutların bulunduğu Yeniçiftlik Mahallesi Mısır Sokak´ta dün öğle saatlerinde bir grup çocuk dışarıda oynarken, E.Y., kullandığı 34 DZS 384 plakalı otomobiliyle dar sokakta hızla ilerlemeye başladı. E.Y., çocukları fark etmesine karşın hızını düşürmedi. 4 çocuk, kendilerini duvar kenarına attı. Çocukların oynadığı topa çarpan otomobilin sürücüsü, hızını düşürmeden bölgeden uzaklaştı. Çocukların aileleri, sitenin güvenlik kamerasının kaydettiği olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.
`KAZA YAPTIM, SİNİRLENDİM´
Görüntüler büyük tepki çekerken, ailelerin şikayeti üzerine sürücü E.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Ehliyetini el konulan E.Y.'ye, 'Aracın hızını yol durumuna uydurmamak' suçundan 200 lira para cezası uygulandı. Sürücü E.Y., hakkında ayrıca, 'Kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan yasal işlem başlatıldı. E.Y.'nin ifadesinde sokaklar dar olduğu için otomobilini duvara çarptığını belirterek, "Kaza yapınca sinirlendim, o yüzden biraz hızlandım. Kazaya kızınca gaza bastım" dediği belirtildi.  
'ÇARPACAĞINI DÜŞÜNDÜM' 
Olayın ardından çocuklar ve aileleri, yaşadıkları korkuyu anlattı. Çocuklardan Ela Yıldırım (12) "Kesinlikle çarpacağını düşündüm ben. Hemen önce bir topu tekmeledim. O tarafa geçeyim diye düşündüm. Ama sonra araba o kadar hızlı geliyordu ki, hemen kendimi geriye attım" dedi.
Kendisini duvar kenarına atıp parmakların ucunda yükselen Eylül Ayraç (13) ise "İlk başta arabanın geldiğini görmedik. Dibimize kadar gelince yani tabii ki gördük. Ondan sonra ben parmak ucuma çıktım. Arkadaşım da görmedi ilk başta. Topun peşinden gidiyordu. Ben ona bağırdım dikkatli ol diye. Yani hemen içeri kaçtık. Bunu yapan kişinin en ağır cezayı alması gerekir" diye konuştu.
'SANİYELİK FARKLA HAYATLARINI KURTARDILAR'
Çocuklardan Arya Evin Kaya'nın annesi Derya Kaya, "Dün öğlen saatlerinde arkadaşımla biz parkta oturuyorduk. Çocuklar burada 4 kız oyun oynuyorlardı. Bir araç geldi, 3-4 dört dakikada aracını park etti. Sahile baktı, ondan sonra aracına bindi. Dönüş yaparken manevra yapamadı, duvara çarptı. Sanırım onun siniriyle son hızla, son süratle aracı sürmeye başladı. Biz de çocuklarımızın burada oyun oynadığını bildiğimiz için arkasından koşturduk. 'Çocuklar var, hızını kes, yavaş ol diye' bağırdık. Hiç oralı olmadan son sürat çocukların yanından teğet geçti. Çocuklarımız saniyelik farkla hayatlarını kurtardılar. Biz peşinden koştuk, perişan olduk. Elimiz, ayağımız titredi, ne yapacağımızı bilemedik ilk etapta" ifadelerini kullandı. 
'SADECE BİR UĞULTU DUYDUM' 
Çocuklardan Eylül Ayraç'ın teyzesi Meral Osmanoğlu ise "O anı gördükten sonra oturduğum yerden fırladım. Rüzgar uğultusu gibi bir ses geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Dışarı çıktığımda çocuklar çok korkmuşlardı. Yeğenim duvarın ayakucunda duvara yaslanmış. Ela, saniye ile içeri girdi. Diğer çocuklar arabanın arkasına saklandılar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Gereken cezayı vermelerini istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN Şafak TAŞOYAR
2022-08-12 16:07:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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