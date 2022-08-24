Şiddetli rüzgar ağacı devirdi; otomobil de zarar gördü

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen 15 metre uzunluğundaki ağaç, park halindeki otomobile zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta 15 metre uzunluğundaki bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, park halindeki otomobile de zarar verdi. Devrilen ağaç, daha sonra gelen belediye ekiplerince kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-08-24 18:19:56



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