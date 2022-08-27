Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

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Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde, merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş (37), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ergene´nin kırsal Yulaflı Mahallesi´nin merasında hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş´ın üzerine yıldırım isabet etti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Karataş´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yağışlı hava nedeniyle Karataş'ın hayatını kaybettiği bölgeye araçla girilememesi üzerine Karataş´ın cansız bedeni traktör yardımıyla alındı.

Karataş´ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-08-27 00:04:45



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