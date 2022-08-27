Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde, merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş (37), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Ergene´nin kırsal Yulaflı Mahallesi´nin merasında hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş´ın üzerine yıldırım isabet etti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Karataş´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yağışlı hava nedeniyle Karataş'ın hayatını kaybettiği bölgeye araçla girilememesi üzerine Karataş´ın cansız bedeni traktör yardımıyla alındı.
Karataş´ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-08-27 00:04:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.