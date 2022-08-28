Tekirdağ´dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- HAFTA sonu tatillerini Trakyö bölgesindeki turistik beldelerde geçiren tatilcilerin İstanbul'a dönüş yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Hafta sonu tatillerini Tekirdağ´ın turistik ilçesi Şarköy, Marmara Denizi´ndeki adalar ile Edirne´nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil bölgelerinde geçiren tatilciler, İstanbul´a dönüş yolunda Tekirdağ´da uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekirdağ´da çevreyolu üzerinde oluşan araç yoğunluğu akşam saatlerinde artış gösterdi. İstanbul yönüne giden araçlar yer yer uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri, önemli kavşak ve noktalarda önlem alarak, trafik akışını sağlamaya çalıştı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-08-28 22:16:06



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