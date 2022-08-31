Şarköy'de sağanak ve dolu; yollar göle döndü

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Nuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu ve şiddetli yağışta yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolunun ardından başlayan kuvvetli yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar ise suyla kaplandı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2022-08-31 12:12:03



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