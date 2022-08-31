Şarköy'de sağanak ve dolu; yollar göle döndü (2)

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İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sahil kesiminde cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı, araçlar su içinde kaldı. Atatürk Caddesi ile sahildeki Sevgi Yolu göle döndü. Esnaf ve belediye ekipleri, iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Sağanak sırasında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2022-08-31 14:00:11



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