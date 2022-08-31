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Bakan Yardımcısı Gizligider: Toprağın yüzde 15'inin ekilmemesi feci durum

DHA

Bakan Yardımcısı Gizligider: Toprağın yüzde 15'inin ekilmemesi feci durum


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Boş 1 metrekare bile kalmasın. Türkiye'de yüzde 15- 17 gibi bir oran ekilmiyor. Miras sorunlarıyla ekilmiyor, göç sorunlarıyla ekilmiyor; kimi çarpık şehirleşmemiz, kaybolan kültürümüz dolayısıyla ekilmiyor. Ülkede toprağın yüzde 15'inin ekilmemesi feci durum" dedi. 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadın çiftçi ve girişimcilere yönelik başlattığı 'Kız Kardeşim' eğitim seferberliği projesi, Tekirdağ'da başlatıldı. Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü'ndeki programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ile eğitim görecek 40 kadın katıldı. Bakan Yardımcısı Gizligider, Türkiye'nin büyük projelerinin bir bir gerçekleştiğini belirterek, "Ülke öyle bir yere geldi ki şimdi size bazı rakamları paylaşacağım. Sakın o estirilen yokluk, estirilen politika yapmak adına, muhalefet yapmak adına yalan bilgilerle insanların bu milletin morallerini, çiftçinin moralini ve kız kardeşlerimizin moralini bozmaya çalışanlara inanmayın. Amacım rakamlara boğmak değil ama şunu bilin. Türkiye hemen hemen başak ürünlerinin tamamında yüzde 100'ü aşkın üretim yapıyor. Türkiye'nin ihracatı aşağı yukarı dünyada ilk 10-12'nci sıralarda yer değişiyor " dedi.
'YOKLUK YOK, FAZLALIK OLACAK'
Gizligider, çiftçiye dönem dönem her 6 ayda bir destek paraları yatırıldığını belirterek, "Bu desteklerimiz bu sene ekmeden yani zamanında Allah'ın izniyle bu yıl vereceğiz. Önümüzdeki dönemde inşallah mevzuat değişikliklerini de yaptıktan sonra amacımız, hayalimiz odur ki hayalimiz derken hedefimiz odur ki özellikle mazot ve gübre gibi yani dolara endeksli. Yani dövize endeksli yani dış girdilerle bizim dengemizi zaman zaman bozan ürünlerde tamamını karşılamayı stratejik ürünlerde hedefliyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Her geçen yıl gerçekleşmeye devam eden dev Türkiye hayalimiz, rüyamız birilerini korkutuyor. Böyle olunca tuttular biz de tam yeni dönem göreve gelen yeni arkadaşlarınız olarak o döneme şahit olduk. Martta, nisanda birileri çıktı; 'Ülkede buğday yok, şeker yok, et yok' dedi çünkü yok olmasını istiyorlardı. Biz çıktık dedik ki 'Allah'ın izniyle değil yokluk fazlamız olacak'. Çok şükür Allah da yardım etti, kulu da yardım etti, bu sene fazlamız var. Buğdayda fazlamız olacak Allah'ın izniyle. Yani 17,6-18 milyon gibi bir ihtiyacımız var, 18 -20 milyon ton gibi inşallah arz olacak" diye konuştu. 
'DESTEKLERİN 3'TE 2'Sİ EKİM ZAMANI BAŞTAN VERİLECEK'
Bakan Yardımcısı Gizligider, 'sözleşmeli tarım yasası'nı başlattıklarını belirtip, şunları kaydetti:
"İnşallah bu yasama döneminde gelmesini arzu ediyoruz. Böyle sistemden girişten çıkışına kadar bir hukuki koruma sağlayacağız. Zarar etmeye imkanı olmayacak. Eğer kazara zarar ederse orada bir sistem var. Mevcut tarım kanununda da zaten bunun yeri var. Bunun bütçesini de ayıracağız ve böylece oradan da doğrudan ödeme dediğimiz bir destek sistemi ortaya çıkacak. Yani yaklaşık desteklerin 3'te 2'si gibi bir şey ekim zamanı baştan verilecek. Daha sonraki kısımda ola ki risklerle ilgili söylüyorum sonrasından desteklenecek. Biz şimdi yeni dönemde bir şey dedik. Boş 1 metrekare bile kalmasın. Nasıl sağlayacağız bunu? Yaklaşık yüzde 15, yüzde 17 gibi bir oran Türkiye'de ekilmiyor. Miras sorunlarıyla ekilmiyor. Kimi göç sorunlarıyla ekilmiyor kimi çarpık şehirleşmemiz dolayısıyla kaybolan kültürümüz dolayısıyla ekilmiyor. Şimdi dedik ki bir dakika mülkiyet senin ama bu kadar stratejik bir hizmet olduğu hep beraber geçirdiğimiz 2-3 yıl içinde özellikle pandemide yaşadığımız üretmek gibi o mübarek bir işlemde sen 'Mülkiyet benim ister ekerim ister ekmem' diyemezsin. Bunu da onlarca devlet uyguluyor. Şunu yapacağız Allah izin verirse TBMM'deki hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Şimdi diyeceğiz ki 'Sen bunu ekmiyor musun arkadaş?'. Eyvallah bunun için 1 yıl süre düşünüyoruz ama ayrıntıları komisyonlar tartışacak. O zaman ben bunu baştan o mahalle, köy her neyse onlara öncelik tanıyarak internet üzerinden ihalemi yapacağım. Eken, buyursun eksin. Sana da yerin kirasını vereceğim çünkü artık böyle bir lüksümüz kalmadı. Ülkede toprağın yüzde 15'inin ekilmemesi feci bir durum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-08-31 16:29:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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