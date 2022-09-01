Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da aniden bastıran ve 15 dakika süren sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Tekirdağ'da aniden sağanak bastırdı. Yaklaşık 15 dakika süren yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlar ve duraklara sığındı. Meteoroloji yetkilileri, Tekirdağ'da yer yer hafif yağışlar beklendiğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-09-01 16:34:55



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