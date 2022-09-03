Tekirdağ'da rayların arasına düşen hurdacı yaralandı



Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, hurda toplamak için tren garına giren Hüseyin K., yük treni yanından geçtiği sırada dengesini kaybedip demir yoluna düşerek yaralandı. Başını rayların arasında taş zemine çarpan Hüseyin K., hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi'ndeki Çorlu Tren Garı'nda meydana geldi. Geçimini sokaklarda geri dönüşüm malzemeler toplayarak sağlayan Hüseyin K., yasak olmasına rağmen Çorlu Tren Garı'na girerek raylarda hurda malzemeler toplamaya başladı. Bu sırada yük treni, Hüseyin Hüseyin K.'nin hurda topladığı raylara doğru yaklaşmaya başladı. Raylarda park halinde vagonların bulunduğu bölümde olan Hüseyin K., iddiaya göre, diğer raydan da tren gelmesiyle demir yolunda ilerlemek istedi. Bir süre sonra panik yapan Hüseyin K., dengesini kaybederek yere düşüp başını taş zemine çarpması sonucu yaralandı. Yük treninin makinistleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, başından yaralı Hüseyin K.'yi ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hüseyin K.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken polis, yük trenin 2 makinistini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-09-03 17:57:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.