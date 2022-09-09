NKÜ'de yurt dışından gelen talepler için 'kemoterapi merkezi' kuruluyor



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, yurt dışından gelen hastalara da hizmet verilecek kemoterapi merkezi kuruluyor.

NKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa kemoterapi merkezi kurma çalışmalarına başlandı. NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yurt içinin yanı sıra yurt dışından başta Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Yunanistan'da Batı Trakya'da yaşayan Türkler, Romanya, Makedonya'dan hasta taleplerinin arttığını söyledi.

Trakya Bölgesi'nde sağlık turizm belgesine sahip hastanenin Namık Kemal Üniversitesi olduğunu belirten Şahin, "Bunun özelliği şu; bizler Batı Trakya bölgesindeyiz. Batı Trakya bölgesinden Avrupa Birliği'nden hastaların buraya sağlık turizmiyle gelmesi söz konusu. Sadece bizlere değil, kalkınma ajansımızın destekleriyle, bölgedeki özellikle Tekirdağ bölgesindeki tüm hastanelerin toplantıları oluyor Avrupa'da, Balkanlar'da sağlık turizmi açısından bizler kendimizi tanıtıyoruz. Yabancı ülkelerden gelen hasta sayıları arttı. Tabii Batı Trakya özellikle İpsala Sınır Kapısı'ndan pandemi de bittikten sonra çok yakın 1,5 saatlik bir mesafe. Batı Trakya'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan şu anda Makedonya, oradan hasta talepleri geliyor ve ilgileniyoruz. Tedavileri olup o şekilde vatandaşlarımız hastalarımız dönüyorlar. Bu konuyla alakalı hastanemizde bir birim var sağlık turizm birimi var. Bu konuyla hem başhekimliğimiz hem de arkadaşlarımız ilgileniyorlar ve bu şekilde gelen talepler en kısa zamanda çözüme ulaştırılıyor. Merkezin kurulmasıyla yurt dışından daha fazla hasta gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'ÇAĞRI MERKEZİ KURDUK'

Şahin, şu anda 25 hastaya tedavi uygulandığını belirterek, kurulacak kemoterapi merkezinde yeni 80 yatak ile bu sayının 105'e çıkacağını ve günlük 320 hastaya hizmet vereceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Çağımızın vebası hastalığı kanser ve maalesef onkolojik vakalar. Dolayısıyla bununla alakalı her hastanede bu hizmet verilmeye çalışılıyor. Bizde de var Tekirdağ Namık Üniversitesi Hastanesi'nde de var. Birden fazla hastalar aynı anda alabiliyorlar. Ancak 25'in yanında 80 hastanın birden kemoterapi alabileceği bir yerin inşasını başlıyoruz. Bu konuda Süleymanpaşa Belediyesi'yle ortaklaşa yapıyoruz. 760 metrekare olacak prefabrik, tek katlı bir bina tahsisi yapımı söz konusu. Ve bu şekilde hastalarımıza hizmet vermeye çalışacağız."

Hastanede kemoterapi merkezinin ardından Onkoloji Hastanesi kurulması için çalışmaların tamamlandığı ifade eden Şahin, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Başkanlığı'ndan tahsisin alındığını dile getirdi. Şahin, NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin günlük poliklinik sayısının 5 bin olduğunu ve vatandaşların mağdur olmamaları için çağrı merkezi kurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle randevu konusunda ve poliklinik noktasında sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle bu 2 yıllık pandemi döneminde mikrobun da etkisiyle randevu süreleri artırılmıştı, istenildiği kadar poliklinik yapılamıyordu. Ama artık yavaş yavaş aşının etkisiyle ciddi azalmalar söz konusu oldu. Kendilerimizi daha rahat koruyabiliyoruz. Dolayısıyla poliklinik sayılarımız şu anda hastanemizde artmış durumda. Yine randevuyla alakalı olarak da bir çağrı merkeziyle anlaşıldı, hizmet alımı şeklinde. Çağrı merkezinde 23 personel var, eskiden hastalarımız arıyordu. Haklı olarak pandeminin de etkisiyle randevu bulmakta zorluk çekiyorlardı. Ama şu anda arayan hastalarımız çağrı merkezini aradıklarında bugüne ya da yarına randevu alamıyor ise, telefonları alınıp en kısa zamanda dönüş yapılıyor. Randevu sistemini günde yaklaşık 3 bin kişi arıyor. Tabii biraz önce 5 bin dedim. Bunun yanında randevusuz gelenler var ve kontrol amaçlı, onlarla bu sayı 5 bin oluyor. Amacımız burada vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Onları bekletmeden en kısa süre içerisinde en iyi hizmeti verebilmeye çalışıyoruz." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-09-09 10:43:58



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