NKÜ'de yurt dışından gelen talepler için 'kemoterapi merkezi' kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NKÜ'de yurt dışından gelen talepler için 'kemoterapi merkezi' kuruluyor

DHA

NKÜ'de yurt dışından gelen talepler için 'kemoterapi merkezi' kuruluyor


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, yurt dışından gelen hastalara da hizmet verilecek kemoterapi merkezi kuruluyor.
NKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa kemoterapi merkezi kurma çalışmalarına başlandı. NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yurt içinin yanı sıra yurt dışından başta Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Yunanistan'da Batı Trakya'da yaşayan Türkler, Romanya, Makedonya'dan hasta taleplerinin arttığını söyledi. 
Trakya Bölgesi'nde sağlık turizm belgesine sahip hastanenin Namık Kemal Üniversitesi olduğunu belirten Şahin, "Bunun özelliği şu; bizler Batı Trakya bölgesindeyiz. Batı Trakya bölgesinden Avrupa Birliği'nden hastaların buraya sağlık turizmiyle gelmesi söz konusu. Sadece bizlere değil, kalkınma ajansımızın destekleriyle, bölgedeki özellikle Tekirdağ bölgesindeki tüm hastanelerin toplantıları oluyor Avrupa'da, Balkanlar'da sağlık turizmi açısından bizler kendimizi tanıtıyoruz. Yabancı ülkelerden gelen hasta sayıları arttı. Tabii Batı Trakya özellikle İpsala Sınır Kapısı'ndan pandemi de bittikten sonra çok yakın 1,5 saatlik bir mesafe. Batı Trakya'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan şu anda Makedonya, oradan hasta talepleri geliyor ve ilgileniyoruz. Tedavileri olup o şekilde vatandaşlarımız hastalarımız dönüyorlar. Bu konuyla alakalı hastanemizde bir birim var sağlık turizm birimi var. Bu konuyla hem başhekimliğimiz hem de arkadaşlarımız ilgileniyorlar ve bu şekilde gelen talepler en kısa zamanda çözüme ulaştırılıyor. Merkezin kurulmasıyla yurt dışından daha fazla hasta gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.
'ÇAĞRI MERKEZİ KURDUK'
Şahin, şu anda 25 hastaya tedavi uygulandığını belirterek, kurulacak kemoterapi merkezinde yeni 80 yatak ile bu sayının 105'e çıkacağını ve günlük 320 hastaya hizmet vereceğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Çağımızın vebası hastalığı kanser ve maalesef onkolojik vakalar. Dolayısıyla bununla alakalı her hastanede bu hizmet verilmeye çalışılıyor. Bizde de var Tekirdağ Namık Üniversitesi Hastanesi'nde de var. Birden fazla hastalar aynı anda alabiliyorlar. Ancak 25'in yanında 80 hastanın birden kemoterapi alabileceği bir yerin inşasını başlıyoruz. Bu konuda Süleymanpaşa Belediyesi'yle ortaklaşa yapıyoruz. 760 metrekare olacak prefabrik, tek katlı bir bina tahsisi yapımı söz konusu. Ve bu şekilde hastalarımıza hizmet vermeye  çalışacağız."
Hastanede kemoterapi merkezinin ardından Onkoloji Hastanesi kurulması için çalışmaların tamamlandığı ifade eden Şahin, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Yatırım  Başkanlığı'ndan tahsisin alındığını dile getirdi. Şahin, NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin günlük poliklinik sayısının 5 bin olduğunu ve vatandaşların mağdur olmamaları için çağrı merkezi kurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle randevu konusunda ve poliklinik noktasında sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle bu 2 yıllık pandemi döneminde mikrobun da etkisiyle randevu süreleri artırılmıştı, istenildiği kadar poliklinik yapılamıyordu. Ama artık yavaş yavaş aşının etkisiyle ciddi azalmalar söz konusu oldu. Kendilerimizi daha rahat koruyabiliyoruz. Dolayısıyla poliklinik sayılarımız şu anda hastanemizde artmış durumda. Yine randevuyla alakalı olarak da bir çağrı merkeziyle anlaşıldı, hizmet alımı şeklinde. Çağrı merkezinde 23 personel var, eskiden hastalarımız arıyordu. Haklı olarak pandeminin de etkisiyle randevu bulmakta zorluk çekiyorlardı. Ama şu anda arayan hastalarımız çağrı merkezini aradıklarında  bugüne ya da yarına randevu alamıyor ise, telefonları alınıp en kısa zamanda dönüş yapılıyor. Randevu sistemini günde yaklaşık 3 bin kişi arıyor. Tabii  biraz önce 5 bin dedim. Bunun yanında randevusuz gelenler var ve kontrol amaçlı, onlarla bu sayı 5 bin oluyor. Amacımız burada vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Onları bekletmeden en kısa süre içerisinde en iyi hizmeti verebilmeye çalışıyoruz." (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2022-09-09 10:43:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hafif ticari araçla motosikletin ...
Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 3 ...
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat görevine başladı
YEREL HABERLER Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat görevine başladı
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da asayiş
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş
Çorlu'da asayiş
YEREL HABERLER Çorlu'da asayiş
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Denize giren kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yoğun bakımda
YEREL HABERLER Denize giren kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yoğun ...
Tekirdağ'da "İstihdamda yaşanan sıkıntılar ve çözüm yolları" semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "İstihdamda yaşanan sıkıntılar ve çözüm ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Hayrabolu'da doğal gaz çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hayrabolu'da doğal gaz çalışmaları sürüyor
Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, kayıp kardeşi aranıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi ...
Tekirdağ'da otomobil hafif ticari araca çarptı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobil hafif ticari araca çarptı, 4 ...
Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı
YEREL HABERLER Hayrabolu SYDV'den ihtiyaç sahibi ailelere kömür ...
Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini ...
TESKİ bilgilendirme toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER TESKİ bilgilendirme toplantısı düzenledi
Tekirdağ NKÜ öğrencisi Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ NKÜ öğrencisi Türkiye üçüncüsü oldu
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da bağcılık eğitimine katılan 26 kadına belge verildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bağcılık eğitimine katılan 26 kadına ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hayrabolu'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.