Tekirdağ'da depoya sahte ve kaçak içki baskını: 1 gözaltı



Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin depoya yaptığı baskında sahte ve kaçak içkiler ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki iş yerinde sahte içki yapılarak piyasaya sürüldüğünü belirledi. H.T.G.'ye ait depoya baskın düzenleyen polis, kutular içinde 345 litre değişik markalarda içki, 916 bandrol, 90 litre etil alkol, 2 bin 100 değişik markalarda şişe etiketi, 4 rulo top halinde değişik markalarda şişe etiketi, 3 bin 50 şişe kapağı ve boğaz kapüşonu, 765 içki şişelerine ait kapak, 6 bin 850 boş içki şişesi, 2 kapüşon ısıtıcısı ele geçirildi. İçkilere el konulurken, H.T.G. de gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-09-09 10:55:21



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