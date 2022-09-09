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25 kişinin öldüğü tren kazası soruşturması genişletildi; 9 görevliye daha 15 yıl hapis istemi

DHA

25 kişinin öldüğü tren kazası soruşturması genişletildi; 9 görevliye daha 15 yıl hapis istemi


Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılanması süren 4 kişinin haricinde TCDD 1'inci Bolge Müdürlüğünde görev yapan 9 kamu  görevlisi hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Davada yargılanacak sanık sayısı 13'e yükseldi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 
Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava devam ederken Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan yeni bilirkişi raporunun ardından soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Başsavcılık, kazanın meydana gelmesinde hava durumunun takip edilmemesi, hava durumunun takip edilememesi nedeniyle olumsuz hava koşullarında demir yolu hattının özel olarak muayene edilememesi, menfezin ve çevresindeki hat kesimin gerekli bakımlarının, temizliğinin, yabani otla mücadelesinin yapılmaması, kaza yeri menfezinin İstanbul istikametindeki büzün tıkalı olması nedeniyle büze gelen yağmur suyunun aradaki kanal vasıtasıyla kaza menfezine yönelmesi sebeplerinin etkiliği olduğunu değerlendirdi.
9 GÖREVLİYE DAHA  DAVA
Değerlendirmenin ardından başsavcılık kazada sorumlulukları bulunduğunu anlaşılan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü'ndeki 9 görevli hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve neden olmak' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 
Haklarında kamu davası açılan TCDD görevlileri, olay tarihinde TCDD 1'inci bölge müdürü N.A., bölge müdürlüğünde bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı L.M., bakım servis müdürü M.K., üstyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı L.K., altyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı N.A., yol kontrolü olarak görev yapan B.O.,  inşaat mühendisi T.B.Ö., mühendis olarak görev yapan D.P. ve K.B., diğer sanıklarla birlikte yargılanacak. Haklarında yeni dava açılan 9 kişiyle birlikte yargılananların sayısı 13'e yükseldi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-09-09 12:27:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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