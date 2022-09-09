Tekirdağ'da 'silah kaçakçılığı' operasyonunun 10 şüphelisi adliyede



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen kaçak silah ve mühimmat operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'yasa dışı silah ve mühimmat ticareti' suçu ile mücadeleye yönelik soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Tekirdağ merkezli İstanbul ve İzmir'de 30 şüpheli için 30 adres ve 1 iş yerine düzenlenen baskınlarda; ruhsatsız 11 tabanca, 13 şarjör, farklı ebatlarda 1747 fişek, 5 av tüfeği, 122 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca şarjörü ve 89 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 10'u, bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-09-09 13:08:09



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