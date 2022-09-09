Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 2'nci gününde



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde serinlemek için denize girip, kaybolan kardeşlerden Tolga Yılmaz'ı (43) arama çalışmaları 2'nci günde de sürüyor.

Kumbağ Mahallesi'nde önceki akşam denize giren Cengiz Yılmaz (45) ile kardeşi Tolga Yılmaz, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, Cengiz Yılmaz'ı baygın halde sudan çıkardı. Tolga Yılmaz ise kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ile jandarma ekipleri de Tolga Yılmaz'ı, arama çalışmaları sürüyor. Denizden 2 bot ve 1 tekne ile arama yapılırken, jandarma ekipleri kıyı şeridini tarıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-09-09 14:21:40



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