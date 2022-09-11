Çorlu´da ikinci el eşya deposunda yangın



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde, ikinci el eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kemalettin Mahallesi Canan Sokak üzerinde bulunan ikinci el eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. 4 katlı binanın giriş katında bulunan depodan çıkan dumanları görenlerin ihbarıyla bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, itfaiye ekipleri kapalı olan deponun demir kapısını levye ile kırdı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın, deponun diğer kısmına oradan da birinci kata sıçradı. İtfaiyenin uzun süren çalışmasının ardından yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale geldi. Geçen yıl da yangın çıktığı belirtilen iş yerinın sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-09-11 11:06:05



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