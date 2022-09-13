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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden 'belediyeyi protesto' alanı

DHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden 'belediyeyi protesto' alanı


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nce son günlerde protestoların yapıldığı belediye binası önünde eylem alanı oluşturulup, 'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni Protesto Alanı' tabelası da yerleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Özellikle gelip, protesto etmek isteyenler veya öneri sunmak isteyenler, bizim şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği burada rahatça gereken sunumlarını, taleplerini yapabilirler, diye açık açık beyan ettik" dedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası, 19 Ağustos'ta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Tören öncesi ve açılış sırasında belediyede çalışan DİSK üyesi yaklaşık 600 işçi, ek zam talebiyle protesto gösterisinde bulundu. İşçiler, ek zam talepleri yerine getirilene kadar eylemlerini sürdüreceğini açıkladı. Belediyenin önünde 6 Eylül'de de kentteki servis şoförleri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kendilerinden habersiz kararlar alıp, plakalar çıkardığı ve fiyat tarifesi uyguladığı gerekçesiyle protestoda bulundu. Çerkezköy ilçesinden gelen minibüsçüler ise ilçe ile Tekirdağ arasında taşımacılık yapmak istediklerini ancak belediyenin izin vermemesi gerekçesiyle protesto eylemi yaptı.
'PROTESTO ALANI' TABELASI     
Protestolar üzerine belediyenin hemen karşısında bulunan yere, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın talimatı ile 'Büyükşehir Belediyesi'ni Protesto Alanı' oluşturulup, tabela yerleştirildi. Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Albayrak, şunları söyledi:
"Artık burada hizmet yapacağız, bütün birimleri de buraya topladık ama çok geniş bir alan. Daha detaylı bir şekilde yerleşimin bazı bölümleri tamamlanmadı ama geçen aydan bu yana bir aydır hem işçi arkadaşlarımızın zam talepleri ile ilgili birtakım eylemleri oldu. Özellikle sayın genel başkanımız geldiği zaman da eylem olmuştu. Ben de asla bu konuda bir kırgınlık yoktur, olmaz zaten, hepsi beraber çalıştığımız arkadaşlarımız. Daha sonra Çerkezköy'den J plakalar ile ilgili arkadaşlar bu meydana birtakım taleplerle geldiler. Daha sonra Çerkezköy minibüsçülerinin birtakım talepleri oldu. Demek ki bu kadar geniş sahada da bir alana ihtiyaç vardı. Ben de tabi bizim her şeyimiz, bütün hizmetlerimiz açık ve şeffaftır. Böyle açık bir sahada da tabi şimdilik geçici olarak daha rahat bir yer temin edene kadar şu sistem rahat bir şekilde otursun, orada bir 'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni Protesto Alanı' diye bir yer tespit ettik geçici olarak şimdilik burasını. Özellikle gelip, protesto etmek isteyenler veya öneri sunmak isteyenler, bizim şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği burada rahatça gereken sunumlarını, gereken taleplerini yapabilirler, diye açık açık beyan ettik."
'ART NİYETLİ DEĞİL'
Eylemcilere karşı art niyetli çalışma olmadığını söyleyen Başkan Albayrak, "Farklı yorumlara hiç gerek yok çünkü bizim bütün politikamız, bütün çalışma sistemimiz açık. Herkes demokratik sistem gereği bizim sosyal demokrat anlayışımız gereği burada herkes her türlü gereğini yapabilir. Tabi ki hem mesai saatleri dahilinde bu önemli tabi hem de normal yasal çerçevede izin almak şartıyla. Eylem yapanların mutlaka yasal çerçevede yaptıklarına inanıyoruz. Burayı temin ettik; hem bizim ana binaya da yakın, isteyenler gelip burada hem protestosunu hem de tebriklerini yapabilirler" diye konuştu.
'KİMSEYİ KÜÇÜMSEME GİBİ DÜŞÜNCEM OLMAZ'
Alanın oluşturulmasıyla eylemcilerle dalga geçildiği yönünde iddialar çıktığı yönündeki soru üzerine ise Başkan Albayrak, "Olur mu öyle şey? Asla. Açık söylüyorum; onlar benim çalışma arkadaşlarım, belki birçoğunu da Büyükşehir oluşumu başında ben aldım. Onlar hem kardeşlerimi hem yaş olarak da çocuklarımız da olur. Asla onları bu şekilde düşünmek aklımdan bile geçmedi. Birtakım talepleri oldu, ben de bu taleplerin kendi açımızdan olabilirlik miktarını belirledik ama anlaşamadık. Anlaşmazlık sonrası burada kalmış değil. İnşallah yakın zamanda bir kere daha bir araya gelir, konuşuruz bir gelişme olur ama bu asla kimseyi küçümsemek, kimseyi ayıplamak gibi bir düşüncem olmaz. Aksine ben eylem yapan işçi arkadaşlarımın, kendilerine göre yaptıkları eylemin yasal olması çerçevesinde, her zaman yanındayım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-09-13 12:44:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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