Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde 165 yıl hapsi istenen şoför yarın hakim karşısında



Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin çarptığı minibüste 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili şoför Bilal Küllü (51) hakkında, 'Olası kastla öldürme' ve yaralanan 5 kişi için ise 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçlarından toplam 165 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava yarın görülmeye başlanacak.

Velimeşe Mahallesi'nde, 4 Eylül 2021 sabahı KapıkuleHalkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüse çarptı. Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Minibüs sürücüsü Küllü'nün tutuklanmasının ardından kazayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda şoför Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu.

Kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, minibüs şoförü Bilal Küllü'nün kazada ölen 7 kişi için ayrı ayrı 'olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıla kadar olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 kişi içinse ayrı ayrı 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5'er yıla kadar olmak üzere 25 yıl hapsi talep edildi. Bilal Küllü'nün yargılanmasına yarın Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

'GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA KAZA YAPTIĞIMI ANLADIM'

Bilal Küllü, daha önce hazırlanan rapordaki ifadesinde, Velimeşe'ye dönecek araçlar için kırmızı ışık yanıp yanmadığını görmediğini belirterek, "Çerkezköy istikametine yanan yeşil ışığı gördüğüm için, önümdeki araçlar da durduğu için 'Neden gitmiyor?' diye korna çaldım. Geri vitese takıp, aracın sağından geçerek sola döndüm. Bariyerlerin birini geçip, tren yoluna vardığımda da treni görmedim. Işık da görmedim, ikaz seslerini duymadım. Gözümü açtığımda, kaza yaptığımı anladım" dedi.

ŞOFÖRÜN HATALARI

Bilal Küllü'nün asli kusurlu bulunduğu raporda, şu ifadeler yer verilmişti:

"Şüpheli sürücü Bilal Küllü, servis minibüsünü kullanan bir şoför olarak, aracını dikkatli kullanması, sinyalin kendisine kırmızı yandığı yol kesiminde yeşil sinyali beklemesi, bariyeri kapalı olan ve uyarı sistemleri aktif olan geçide yaklaştığında, bu uyarıları dikkate alması ve hattın geçişe uygun olduğu anda hemzemin geçidi kullanması gerekirdi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 76'ncı maddesine göre; sürücülerin ışıklı veya sesli 'dur' talimatına uyması ve demir yolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmesi gerekirken, sürücü Bilal Küllü'nün bu kuralı ihlal ettiği ve tren hemzemin geçide yaklaşmaktayken hatta girerek kazanın meydana gelmesinde etkili olduğu için asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2022-09-14 14:10:35



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