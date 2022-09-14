Denizde kaybolan köpeği Sahil Güvenlik kurtardı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇINŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahibinin plaja götürdüğü 'Miço' isimli köpek açıldığı denizde kayboldu. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta bulunan Miço, sahibine teslim edildi.

Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde bir kişi köpeği Miço ile halk plajına gitti. Birlikte denizde yüzerken açığa doğru giden Miço, bir süre sonra gözden kayboldu. Çabalarına rağmen köpeğe ulaşamayan sahibi, durumu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine botla bölgeye giden ekipler, denizde köpeği arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 20 dakika süren aramada, Miço kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta özel işletmeye ait iskelenin altında yüzerken bulundu. Ekiplerin bota aldığı köpek kıyıya çıkarılarak, sahibine teslim edildi. Oldukça endişelenen sahibi Miço'nun kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇINŞafak TAŞOYAR

2022-09-14 19:19:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.