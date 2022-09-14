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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 'protesto' alanında ilk eylem

DHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 'protesto' alanında ilk eylem


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nce hizmet binasının karşısına yaptırılan 'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni Protesto Alanı'nda ilk eylem gerçekleştirildi. Ek zam talebinde bulunan DİSK Genel-İş sendikası üyesi işçiler, ayrıca bu alanda yapılan ilk eylem olması dolayısıyla kırmızı kurdele de kesti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası, 19 Ağustos'ta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Tören öncesi ve açılış sırasında belediyede çalışan DİSK üyesi yaklaşık 600 işçi, ek zam talebiyle protesto gösterisinde bulundu. İşçiler, ek zam talepleri yerine getirilene kadar eylemlerini sürdüreceğini açıkladı.
Belediyenin önünde 6 Eylül'de de kentteki servis şoförleri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kendilerinden habersiz kararlar alıp, plakalar çıkardığı ve fiyat tarifesi uyguladığı gerekçesiyle protestoda bulundu. Çerkezköy ilçesinden gelen minibüsçüler ise ilçe ile Tekirdağ arasında taşımacılık yapmak istediklerini ancak belediyenin izin vermemesi gerekçesiyle protesto eylemi yaptı.
Protestolar üzerine belediyenin hemen karşısında bulunan alana, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın talimatı ile 'Büyükşehir Belediyesi'ni Protesto Alanı' oluşturulup, tabela yerleştirildi. Alanda ilk eylem bugün belediyeden ek zam talebinde bulunan DİSK Genel İş Sendikası üyesi işçiler yaptı. Sendikanın Tekirdağ Şube Başkanı Mesut Alak, "Bugün bir eylem planımız vardı. Ama bize son dakika gelen bilgilerle birlikte masanın tekrar kurulacağı söylendi. Genel merkezimize randevu verildi. Bu yüzden biz bu eylemi paylaştığımız için geldik, burada bu eylemimizi sembolik yapacağız. Diyoruz ki, biz eylemin peşinde değiliz, biz masanın kurulmasının peşindeyiz. Arkadaşlarımızın istedikleri rakamları alabilmeleri peşindeyiz. O yüzden sadece açılışımızı yapacağız, kurdelemizi keseceğiz. Bu eylem alanında bundan sonra barış için eylem olsun, ama yalnız biz DİSK Genel-İş sendikası olarak hiçbir zaman bize gösterilen eylem alanlarında eylem yapmadık. Biz eylemi nerede yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Caddeler bizim, sokaklar bizim, meydanlar bizim. Bu da böyle biline" dedi. İşçiler, alanda kırmızı kurdele keserek, açılışı yaptıktan sonra olaysız şekilde dağıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-09-14 20:00:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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