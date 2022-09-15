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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ´da yatak fabrikasında yangın

DHA

Tekirdağ´da yatak fabrikasında yangın


Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde yatak ve baza üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi.Yangın, saat 05.00 sıralarında Çorlu´nun Türkgücü Mahallesi´nde yatak ve baza üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede bütün fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ekipler, fabrikada uzun süre soğutma çalışması yaptı. Fabrika, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.(DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-09-15 07:19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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