Tekneyle denize açılan balıkçı, 2 gündür kayıp



Şafak TAŞOYAR/ MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde avlanmak için tekne ile Marmara Denizi'ne açılan amatör balıkçı Salih Bilgin'den (59), 2 gündür haber alınamıyor. Teknesi boş halde bulunan Bilgin'i arama çalışması sürdürülüyor.

Amatör balıkçılık yapan Salih Bilgin, dün sabah erken saatlerde Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki iskeleden kendisine ait tekneyle balık avlamak üzere denize açıldı. Saat 11.45 sıralarında Bilgin'in kullandığı teknenin denizde boş olarak döndüğü görüldü. Tekneyi görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları sevk edildi. Botla yapılan arama çalışmalarında tekne, ilçenin Çadırkent sahilinde dün karaya vurmuş olarak bulundu. Teknede olta takımları ile Bilgin'e ait sigara paketleri olduğu görüldü.

Bilgin'i bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar denizde, jandarma ekipleri de sahil kesimlerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Denizde tekneyi kendi etrafında dönerken gören Necmettin Koçdağ, "Teknenin kendi etrafında daireler çizdiğini ve geniş bir daire şeklinde dolandığını fark ettik. Ve üzerinde kimsenin olmadığını gördük. Derhal arkadaşlara söyledim, onlar da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ile sağlık ekiplerini aradı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve ambulans çok kısa bir sürede olay yerinde arama çalışmalarına başladılar" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

2022-09-16 18:22:16



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