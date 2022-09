Bakan Yanık: İnsanlığa umut olmuş bir Türkiye var

Mehmet YİRUNRuhan YALÇINŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatandaşların kapı kapı dolanarak derdine çare bulmak için günlerini hatta belki de haftalarını harcadığı Türkiye, şükürler olsun ki artık geride kaldı. Artık sadece kendi vatandaşının derdini değil tüm dünyanın derdini sırtlanacak kadar büyümüş, insanlığa umut olmuş bir Türkiye var" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tekirdağ'da, AK Parti İl Başkanlığı'nın Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlediği '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Yanık, ülkenin refahını artırmanın ve vatandaşın hayat standartlarını yükseltmenin, AK Parti iktidarının en temel gayesi olduğunu söyledi. Yanık, "20 yıllık zaman zarfında AK Parti iktidarının yarattığı farkı 81 şehrimizin her birinde, her birinde ayrı ayrı gördük. Bunu tecrübe edenler olarak burada teşkilatın içerisinde veya eskiden beri çalışmaların içerisinde olan arkadaşlarımız bilirler. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, elhamdülillah; bu iyileştirmenin bir tarafında olan insanlar olarak bunu bir şükür sebebi sayıyor. Gerçekten her bir şehrimizde, 81 şehrimizin hepsinde AK Parti'nin izini, AK Parti'nin dokunuşunu, AK Parti'nin hizmet silsilesini görmek mümkündür. Her şehrimizi geliştirmek için özgün yatırımlar yaptık, destekler sağladık ve hizmetler verdik" dedi.

'BİRÇOK YENİLİĞE HİZMETE İMZA ATTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak, zenginleştirmek için gece gündüz demeden, canla başla çalıştıklarını söyleyen Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"2002 çıktığımız bu yolculukta ülkemizin her karış toprağına emek verdik, yatırım yaptık. Hem genel anlamda hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim çalışma alanımıza giren konularda birçok yeniliğe hizmete ve yatırıma imza attık. Bunun en yakın şahidi olan şehirlerimizin biri de şüphesiz Tekirdağ'dır. Özellikle sosyal hizmetler ve sosyal yatırımlar alanında yaptığımız çalışmalarla dünyaya örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldik. Bunu bir harcıalem cümle olarak söylemiyorum. Gerçekten yaptığımız sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar noktasında yaptığımız çalışmalarımız dünya çapında iyi örnek uygulamaların arasında gösterilen ödüllendirilen çalışmalar. Sosyal devletin gereklerini yerine getiren toplumsal refahını katlamış Türkiye var. Kişi başına düşen milli gelirini 3 kat artırmış bir Türkiye var. Vatandaşların kapı kapı dolanarak derdine çare bulmak için günlerini hatta belki de haftalarını harcadığı Türkiye şükürler olsun ki artık geride kaldı. Artık sadece kendi vatandaşının derdini değil, tüm dünyanın derdini sırtlanacak kadar büyümüş insanlığa umut olmuş bir Türkiye var. Artık dünyayı etkileyen büyük krizlerde ve savaşlarda bile masadaki varlığıyla dengeleri değiştiren, yaptığı hamlelerle dünyayı büyük krizlerin eşiğinden döndüren bir Türkiye var."

'10 MİLYON İNSAN AÇLIK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTI'

Bakan Yanık, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle tahıllar koridor aracılığıyla çıkmasa Afrika'da 10 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü Afrika'nın bazı ülkeleri birkaç ülke, bütün tahıl ihtiyacını Ukrayna'dan bazıları da önemli bir kısmı Ukrayna'dan alıyordu. Eğer o tahıl oradan çıkamasaydı Afrika'da 10 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bizim için son derece sıradan bir ameliye gördüğümüz bu işler dünya için çok önemlidir yani Birleşmiş Milletler'in neredeyse aynı masanın etrafına bir ülkeyi Cumhurbaşkanı'mız masanın etrafında topluyor. Bu çok önemli bir şey. Bunları tarihe birine not olarak düşmek ve hiç unutmamak gerekiyor. Türkiye bugün sadece kendisi için değil, kendisi için istediği iyilik halini bütün dünya için isteyen bir ülke ve bu iradenin başında da Sayın Cumhurbaşkanı'mız var. Özellikle bu süreçte saha çalışmalarımızda, vatandaşımıza çok açık bir biçimde tekrar tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Bu çok basit bir iş değildi. Gerçekten çok büyük bir işti ama bizim için yani sıradan olaylarmış gibi Türkiye gündeminde değerlendirildi. Öyle değil gerçekten dünyayı etkileyen, dünyada kriz çözen bir ülke hüviyetini şükürler olsun ki taşıyoruz."

'391 SOSYAL HİZMET MERKEZİNİ FAALİYETE GEÇİRDİK'

Vatandaşın artık kapı kapı gezmediğinin ve bununla birlikte destek ile taleplerin yerinde tespit edildiğinin altını çizen Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmetlerimizi ve sosyal yardımlarımızı, desteklerimizi, talep odaklı bir anlayıştan arz odaklı anlayışa çevirdik. Artık vatandaşlarımız kurum kurum, kapı kapı gezip hizmet talebinde bulunmuyor. Tam tersine biz vatandaşlarımızın kapısına giriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacını yerinde tespit ediyoruz. Durumlarına uygun hizmeti veriyor, gerekli desteği sağlıyoruz. Tekirdağ'da bakanlığımıza bağlı 6 sosyal hizmet merkezimiz var. Bu merkezlerimiz sayesinde hizmetlerimizi tek bir noktada toplamış ve vatandaşlarımıza tek bir noktadan hizmet dağıtımı yapmış oluyoruz. Ülke genelinde vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı niteliğinde 391 sosyal hizmet merkezini faaliyete geçirdik. Allah nasip ederse 2022 yılı sonu itibarıyla da bu sayıyı 400'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Her hizmetimizi aileyi ön planda tutan ve ailenin güçlenmesini hedefleyen bir anlayışla planlıyor ve yürütüyoruz. 2002'de yalnızca 4 başlıkta olan sosyal yardım programlarımız bugün 49 ayrı başlıkta devam ediyor. Ülke genelinde yürütmekte olduğumuz tematik ve kapsayıcı sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2002'den 2022 Temmuz'una kadar yaklaşık 545 milyar lira sosyal yardım yapmışız. Sosyal yardımların merkezi bütçe içerisindeki payını tam 5 kat artırarak 2002'de yüzde 1,19 iken 2020'ye geldiğimizde bu oran yüzde 6,11'e yükseldi. Aile sosyal destek programımızla (ASDEP) vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Yararlanabilecekleri imkanlar ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaçlar için ailelerimizi ilgili birimlere yönlendiriyoruz. Bu kapsamda 2017'den 2022 Temmuz ayına kadar Tekirdağ'da 47 meslek elemanımızla 37 bin 375 hanemizi ziyaret ettik. Ülke genelinde bu rakam 2017'den bugüne kadar 4,2 milyonu aştı. Hedefimiz bu sayıyı tüm Türkiye'deki tüm haneleri kapsayacak şekilde artırmak. Ülke genelinde 26 milyona yakın hanemiz var. 26 milyon hanenin her birine girmeyi hedefliyoruz."

'BAKANLIĞIMIZIN EN ÖNEMLİ SORUMLULUK ALANI ÇOCUKLAR'

Bakanlığının yaptığı çalışmalardan da bahseden Derya Yanık, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın en önemli, en önemsediğimiz başlıklarından, sorumluluk alanlarından biri de çocuklar. İhtiyaç sahibi çocuklarımızı kurum bakımına almadan önce ailelerinin yanında desteklemeyi önemsiyoruz. Bütün hizmetlerimizin merkezine aile odaklı yaklaşımı alıyoruz. Bütün bakış açımızı aile temelli desteklemek üzere oluşturuyor ve şekillendiriyoruz. Çocuklarımızın aile kurumunun birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümeleri bizim temel amacımız. Bu bakışla sosyal ve ekonomik destek hizmeti sunuyoruz. Tekirdağ'da hali hazırda ailesi yanında 1553 çocuğumuza destek veriyoruz. Sadece yoksulluk sebebiyle bir çocuğu ailesinden alıp kurum bakımına taşımak gerekiyorsa biz diyoruz ki 'Çocuk ailesinden kopmasın'. Onun bakım giderini aileye biz takviye edelim ve çocuk ailesiyle birlikte yaşasın. Bu çok önemli bir hizmet kalemidir. Bu tamamen AK Parti iktidarlarının ürettiği bir çözüm biçimidir. Şu anda sadece Tekirdağ'da 1553 çocuğumuzu bu yolla destekliyoruz. 2012 yılından bu yana bu çocuklarımız için tahsis ettiğimiz Sosyal Ekonomik Destek (SED) miktarı sadece Tekirdağ'da 90 milyon lira. Aile yanında desteğin mümkün olmadığı durumlarda çocuklarımızı kurum bakımına alıyoruz. Kurum bakımında da koğuş tipi adı verilen yurt modelinden ev tipi mekanlara geçtik."

'ŞİDDETE KARŞI AİLE BİREYLERİNİN KORUNMASI ÖNEMLİ'

Bakanlığının temel alanlarından birinin de kadın çalışmaları olduğunu aktaran Bakan Yanık, "Kadının statüsünün yükseltilmesi ve şiddete karşı aile bireylerinin korunması bizim için önemli. Toplumsal yaşamın her alanında kadınların konumunu güçlendirmek, fırsat eşitliği ile kadınlara alan açmak üzere çalışıyoruz. Her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede de şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Gerek AK Parti iktidarları olarak, AK Parti iradesi olarak, parti teşkilatlarında gerek parlamentoda ve gerekse hükümetlerimiz boyunca kadınların sosyal statüsünün yükseltilmesi ve şiddetle mücadele noktasındaki kararlılığımıza hiç ara vermeden devam ettik. Herhangi bir şekilde şiddete uğrayan kadınlara, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için geçici süreyle kadın konukevlerinde konaklama imkanı sunuyoruz. Kadın konukevlerimiz, misafirlerini yeniden hayata hazırlayan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de veren kuruluşlarımız. Ülke genelinde 149 kadın konukevimizde hizmet sunuyoruz. Tekirdağ'daki kadın konukevimiz 2013'ten bu yana 9 yılda 2 bin 221 kadın ve 1307 çocuk olmak üzere toplamda 3 bin 528 kişiye hizmet sunduk" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR

