Şentop: Birlik ve dirliğimiz bozulursa, telafisi imkansız zararlar meydana gelecektir

Mehmet YİRUNOnur KAYAŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyada giderek yükselen tansiyon ve yeniden başlayan askeri silahlanma yarışı, barışı tehdit ediyor. Arzumuz barışın korunmasından yana ve bunun için büyük çaba gösteriyoruz. Dünyada giderek artan çatışma riski, içeride 'bir ve beraber' olmamızı zorunlu kılıyor. Bu ortamda birlik ve dirliğimiz bozulursa ülkemiz açısından telafisi imkansız zararlar meydana gelecektir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği Endüstriyel Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Şentop, Türkiye'nin üretim ve ihracat konusunda giderek merkez ülke konumuna geldiğini belirtti. Türkiye'nin 2002 yılında 35 milyar dolar ihracat, 50 milyar dolar ithalat yapan bir ülke olduğunu söyleyen Şentop, şöyle konuştu:

"Toplam dış ticaret hacmimiz 85 milyar dolardı. Geçen yıl ihracatımız 225 milyar dolar, ithalatımız da 271 milyar dolar oldu. 2021 yılında dış ticaret hacmimiz 496 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2002 yılının tam altı katı bir ekonomik kapasiteye erişmişiz. Bu arada nüfusumuz da yüzde 40 arttı. Buna rağmen biz yerimizde saymadık ve büyük bir gelişim gösterdik. Bu yıl da olumlu seyrimizi devam ettiriyoruz. Ülkemizin olumlu seyrini artırarak devam etmesi için geçen yılın aralık ayında ekonomimizde köklü bir değişime gidildi. Türkiye ekonomisinin üretim ayağını güçlendirmek için tarihi kararlar alındı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bu kararlar başlangıçta döviz kurlarında dalgalanmaya yol açtı. Piyasa oyuncularının paniğinden kaynaklanan bu dalgalanma sebebiyle kurlar yüksek seviyelere fırladı. Fakat süreç zamanla kontrol altına alındı ve belirsizlik büyük ölçüde giderildi. Dış kaynak ihtiyacı duyan, sisteminde yoğun şekilde sıcak para bulunan ekonomiler çok kırılgan oluyor. Başka ülkelerin merkez bankalarının aldıkları kararlar sizin ülkenizdeki sıcak parayı harekete geçirebiliyor. Kuru dengede tutmak için siz de faiz oranlarınızı yükseltmek zorunda kalıyorsunuz. Sıcak paracılar da paralarını Türk lirasına çevirip yüksek faize yatırıyorlar. Sonra vade sonunda paralarını yeniden düşük kurdan dövize çevirerek ülkemizden çekip gidiyorlar. Böylece hem faizden hem dövizden para kazanarak bizi sömürüyorlar. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin orta gelir seviyesinden çıkmasını sağlayacak yeni kararları açıkladı. Böylece Türkiye artık sıcak paracılar için cazip bir ülke olmaktan çıktı. Türkiye, yönünü yatırım, istihdam, üretime döndü. Dünyanın bugün geldiği yer itibarıyla ekonomimizde yaptığımız düzenlemelerin son derece isabetli olduğu yakın zamanda daha iyi anlaşılacaktır."

'KENDİMİZİ FARKLI KRİZ SENARYOLARINA GÖRE HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ'

TBMM Başkanı Şentop, Türk sanayicisinin son 20 yıllık dönemde sağlanan ekonomik istikrar ve büyümeyle birlikte güven içinde üretim ve ihracat yaptığına dikkat çekti. Ancak dünya genelinde son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik olumsuzlukların etkilerinin görüldüğünü ifade eden Şentop, "20 yıl önce ülkemiz, daha ziyade iç siyasi istikrarsızlığa bağlı olarak yüksek enflasyona bağlı lokal ekonomik krizler yaşarken bugün dünyada hızla artan; enerji, tarım, gıda ve emtia fiyatları, siyasi kamplaşma ve tedarik zincirinde meydana gelen sorunların etkisiyle yüksek enflasyon riskine maruz kalmıştır. Bugün dünyanın gündeminde, gelişmiş ülkelerde yaşanan yüzde 300, yüzde 400'lere varan yüksek enflasyon, Avrupa'nın gelecek kışı donarak geçireceği konuşulmaktadır. Avrupa ve Amerika'da artan; enerji, tarım, gıda ve emtia fiyatları sebebiyle ciddi kriz senaryoları gündemi işgal etmektedir. Dünya Bankası ve yatırım bankalarının temel öngörüsü dünya ekonomisinin geçmiş yıllardaki büyüme rakamlarının çok altında kalması ve hatta küçülme yaşanabileceği yönündedir. Devletimiz; siz sanayicilerimizin ve halkımızın, dünya genelini kasıp kavuran enerji krizi başta olmak üzere sair menfi ekonomik gelişmelerden etkilenmemesi için elinden geleni yapmakta, özellikle enerji fiyatlarını dengede tutabilmek için yüksek sübvanse uygulamaktadır. Devletimizin bütün bu desteğine rağmen dünyadaki gelişmelerin giderek daha da zorlaşacağını hesap etmek ve kendimizi farklı kriz senaryolarına göre hazırlamak zorundayız. Hep verilen bir örnek vardır; yumurtaların hepsini tek sepetin içine koymamak gerekir. Sizlerin de basiretli tacirler olarak gerekli tedbirleri aldığınızı ve farklı alternatif planlar hazırladığınızı biliyorum." Dedi.

'YENİ VE BÜYÜK TÜRKİYE'Yİ KABULLENMEK ZORUNDA KALACAKLAR'

Mustafa Şentop, "Türkiye'nin kabuğunu kırarak hem ekonomik hem de askeri açıdan giderek güçlenmesi elbette ülkemize yönelik tarihi husumeti olan ülkeleri yeniden birbirlerine yakınlaştırmıştır" diyerek, şöyle devam etti:

"Bütün bunların farkındayız ve her türlü ihtimale binaen hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dünyada giderek yükselen tansiyon ve yeniden başlayan askeri silahlanma yarışı, barışı tehdit ediyor. Arzumuz barışın korunmasından yana ve bunun için büyük çaba gösteriyoruz. Dünyada giderek artan çatışma riski, içeride 'bir ve beraber' olmamızı zorunlu kılıyor. Bu ortamda birlik ve dirliğimiz bozulursa ülkemiz açısından telafisi imkansız zararlar meydana gelecektir. Bu sebeple dünyada ekonomik ve siyasi alanda meydana gelen menfi gelişmeleri kasten göz ardı eden ve bu menfi gelişmelerin yansıması olan fiyat artışlarını bahane ederek milletimizi devletine karşı kışkırtan şer odaklarına dikkat etmenizi özellikle istirham ediyorum. Aziz milletimiz, her zaman ferasetli bir duruş sergilemiş, hiçbir zaman bu şer odaklarının menfi propagandalarına ve provokasyonlarına kanmamıştır. Siz değerli sanayici ve müteşebbislerimizin de her türlü zorluğa rağmen devletimizin yanında olduğundan zerre şüphem yoktur. Esasen dünya, bir taraftan eski dünyanın baş aktörü olan ülkelerin hegemonyalarını koruma çabalarının sıkıntılarını yaşarken diğer taraftan yeni ve büyük Türkiye'nin uluslararası dengeleri değiştiren yeni aktör olarak gelişine de tepki veriyor.

Artık eski Türkiye yok, eninde sonunda yeni ve büyük Türkiye'yi kabullenmek zorunda kalacaklar."

'KRİZİ YÜKSELTİCİ ZİYARET'

Türkiye'nin Ermenistan'ın saldırıları altında bulunan Azerbaycan'ın yanında olduğunun altını çizen Şentop, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı geçtiğimiz ay Tayvan'a bir ziyaret düzenledi. Kritik bölge, tartışmalı bir ziyaret oldu. Benzer bir ziyareti de dün akşam Ermenistan'a düzenliyor. Bizler başka ülkelere ve farklı ülkelere ziyaretler düzenliyoruz. Bir ülkenin meclis başkanının başka bir ülkeyi ziyareti gayet normaldir ama son zamanlarda Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışma dikkate alındığında bölgeden yavaş yavaş teslim olan ve çözülme yoluna giren Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun tahrik edici tek taraflı olarak krizi yükseltici bir potansiyel taşıdığını da bu ziyarete ifade etmek isterim. Biz de buna mukabil olarak dün ve bugün Azerbaycan Milli Meclis Başkanı'yla görüştük. Uygun olduğu takdirde bugün Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirebileceğimizi milletvekillerimizin de bu konuda yoğun bir talebenin olduğunu ifade ettim. Ancak Azerbaycan Meclis başkanımız İngiltere'deki cenaze törenine katılacak. Biz bu süreçte Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu her zaman ifade ettik. Bunu fiilen de gösterdik, her zaman da bundan sonra Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğimizi, kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ettim. Bunu bütün dünyaya ifade ettik." dedi.

'AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ'

Güçlü ülkelerin ittifaklarını gönül rızası üzerine hak, adalet, insaf üzerine kurarak dünyada etkili hale gelebileceklerini söyleyen Şentop, "Dünyanın çeşitli yerlerinde, bölgelerinde uluslararası kitle merkezleri oluşturmak suretiyle tedirginlikler, istikrarsızlıklar meydana getirmeye çalışarak dünyanın farklı bölgelerinde etkili olacağını zannetmek gerçek manada bir büyük gücün, bir büyük devletin düşünebileceği bir şey, yürütebileceği bir politika olmamalıdır. Maalesef Tayvan'da bakıyoruz ki, Kafkaslar'ın istikrarı tehdit eden Ermenistan'daki gelişmelere bakıyoruz dünyanın başka bazı beldelerinde fitne merkezleri oluşturmak suretiyle, tedirginlikten istikrarsızlıklar meydana getirmek ve böylece bu bölgelerde etkili hale geleceğini planlamak, gerçek manada büyük bir devletin, büyük bir devlet olmayı arzu eden bir devletin işi olamaz. Büyük bir devlet uluslararası hukuka, adalet, insaf, barış ve dostluk ilişkileri içerisinde müttefiklerini, ittifaklarını belirler. Bu bakımdan yeni bir dünyanın kurulduğu bu riskli bir dönem bütün ülkelerin gücüyle uluslararası hukukta saygılı, adalet, barış, hedefleri, ilkeleri doğrultusunda hareket etmesinin çok daha elzem hale geldiğini belirtmek isterim. Tekrar burada söyleyelim biz Azerbaycan, Ermenistan ihtilafında uluslararası hukukun Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde. Azerbaycan'a tanımış olduğu halkların etkileri bilinci içerisinde başından beri Azerbaycan'a destek verdik. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Ermenistan'ın da barıştan yana, Kafkasya'da barış ve istikrarın devamından yana bir tutum geliştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu başta Ermenistan'da yaşayan insanlar için. Ama bütün bölgemiz için de çok önemli bir husustur" diye konuştu.

Şentop, konuşmasının ardından vergi rekortmenlerine ödüllerini vererek, fuarı gezdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Onur KAYA-Şafak TAŞOYAR

