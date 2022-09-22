Tekirdağ'da 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, jandarma ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonlarda, 2 bin 93 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çorlu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sahte içki üretilen adresleri belirledi. Adreslerde yapılan aramalarda; sahte 1600 litre şarap, 150 litre rakı, 343 litre etil alkol ile 468 alkollü içecek aroması, 77 gliserin, rakı yapımında kullanılan damıtma kazanı ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-09-22 12:26:31



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