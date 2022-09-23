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Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 24 milyon 708 bin lira ceza

DHA

Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 24 milyon 708 bin lira ceza


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün yılbaşından bu yana denetimlerinde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 209 tesise 24 milyon 708 bin lira ceza uygulandı. Vali Aziz Yıldırım, "Emin olun, Marmara Denizi'nin etrafında bulunan 6 ilden en çok ceza kesen biziz. Bu en çok ceza kesme, miktarlar çok yüksek olduğundan değil bizim çok dolaştığımızdandır" dedi. 
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, il genelinde çevre, hava ve su kirliliğine neden olan tesislere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin, yılbaşından 15 Eylül'e kadar yaptığı 2 bin 470 denetimde çevreyi, havayı, suyu, kirlettiği belirlenen 209 tesise yönelik 24 milyon 708 bin lira idari para cezası uyguladı. Bu tesislerden 56'sının da faaliyetleri durduruldu. 
Vali Aziz Yıldırım, Marmara Denizi etrafından bulunan 6 ilden en çok cezanın kesildiği kentin Tekirdağ'ın olduğunu söyledi. Yıldırım, "Çevre kirliliği hakikaten önemli bir sorun. Sanayileşmenin olduğu her yerde çevre kirliliği meselesi ne yazık ki var. Bildiğiniz gibi 2011 yılından bu tarafa derin deşarj, diye projeyi yürütmeye çalışıyoruz, devletimizin katkılarıyla. Fonun hazırlamış olduğu projeyle bunu bitirmek üzereyiz ama bunlar tabi ki özellikle sıvı atıklar için arıtma tesisleri  yaptık. Bunları da faaliyete sokmaya gayret ettik, hepsiyle birlikte bu sıvılar konusunda sular konusunda bu çözülecek" dedi.
'EN ÇOK CEZA KESEN BİZİZ'
Vali Yıldırım, çevreyi kirletenler ile ilgili mücadelenin devam ettiğini dile getirerek, "Ama tabi ki asıl koku emisyonla alakalı, baca gazlarıyla alakalı. Bu baca gazlarıyla da mücadele ediyoruz. Emin olun Marmara Denizi'nin etrafında bulunan 6 ilden en çok ceza kesen biziz yani bu en çok ceza kesme, miktarlar çok yüksek olduğundan değil bizim çok dolaştığımızdandır; bunu özellikle söyleyeyim. Biz hiç boş bırakmıyoruz ama tabi ki büyükşehrin de görevi var. Bu anlamda ilçe belediyelerimizin de görevleri var yetkileri var. Onlar da bunları kullanabilirler. Bizim yetişemediğimiz yerlerde belki onlar da gelirler. Biz  bununla mücadele etmeye devam ediyoruz ama tabi ki bu anlık bazen oluyor bizim de yetişemediğimiz ya da biz oradan ayrıldıktan sonra yapılabiliyor da. Biz bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz ama vatandaşlarımız da tabi ki bu kötü kokuları ya da etrafa atılan kötü malzemeler varsa bunları da bize bildirirlerse biz de gerekenleri mutlaka yapıyoruz. Emniyetimize, jandarmamızla geçen hafta daha işte bazı fabrikaların atmış oldukları dışarı attıkları atıklar vardı. Bunların kimler tarafından yapıldığının anında bulduk. Onları da savcılığımıza bildirdik" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2022-09-23 10:32:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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