Bulgaristan seçimlerinde koalisyon ortaklığı hedefleyen HÖH, Türkiye'den 100 bin oy bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan seçimlerinde koalisyon ortaklığı hedefleyen HÖH, Türkiye'den 100 bin oy bekliyor

DHA

Bulgaristan seçimlerinde koalisyon ortaklığı hedefleyen HÖH, Türkiye'den 100 bin oy bekliyor


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)BULGARİSTAN'da 2 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara, sandık başına gidip, oy kullanması çağrısında bulundu. HÖH Trakya temsilcisi Güner Çetin, hedeflerinin 40 vekil çıkarıp, koalisyon ortaklığı olduğunu belirterek, "Türkiye'deki soydaşlardan oy beklentimiz, 100 binin altında olmaması lazım; bunu hedefledik" dedi. 
Bulgaristan, 2 Ekim Pazar günü erken genel seçime gidiyor. Geçen yıl 3 kez seçim yapılan ve istikrar sağlanamayan Bulgaristan'daki seçimlerde, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlardan destek bekliyor. Trakya'da HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın mesajının yer aldığı ve soydaşları sandık başına davet ettiği afişler asıldı. Afişlerde, 'Geçmişine sahip çık, geleceğine umutla bak' yazısı yer aldı.
HÖH Trakya temsilcisi Güner Çetin, son seçimlerde Türkiye'de yaşayan soydaşların seçime ilgi gösterip, kendilerine destek verdiğini, 124 sandıkta 93 bin oy kullanıldığını kaydetti. Pazar günü yapılacak seçimler için Türkiye'de 166 sandık kurulacağını söyleyen Çetin, şöyle konuştu:
"Bildiğiniz üzerine 1 yıl içerisinde şu an 4'üncü kez sandığa gidiyoruz. 2021 yılında 3 kez sandığa gittik. Bulgaristan da bir parlamento kuruldu, üçüncü seçimden sonra 7 parti girdi, bir koalisyon kuruldu, 9 ay ömrü oldu. Maalesef şu anda o parlamento gensoru önergesiyle lav oldu. 2 Ekim'de erken genel parlamento seçimlerine gidiyoruz. Baktığımızda tabi ki 1 yıl takviminde gerçekten Bulgaristan için 4 kez sandığa gidilmesi biraz düşündürücü. Demek ki orada bir siyası kaos var. Son seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi güzel bir oy aldı ve 34 milletvekili ile parlamentoda bizi temsil etti. 7 parti girdi 3 sırayı aldı ve ilk defa Bulgaristan tarihinde oldu. Bu bizim için çok önemli. En son seçimlerde bizler Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar güzel bir katılımla güzel bir destek verdik."
TÜRKİYE'DE SANDIK SAYISI ARTTI
Geçen yapılan seçimlerin ardından Türkiye'de sandık sayısının arttığını kaydeden Çetin, "Türkiye genelinde 93 bin oy kullanıldı, 124 sandığımız vardı. Pazar günü yapılacak seçimlerde 166 sandığımız var. Bu şunu gösteriyor, bizler burada seçime hazırız. Buradan seslenmek istiyorum, tüm çifte vatandaşlarımıza; 2 Ekim'de tüm sandıklarımıza sahip çıkalım. Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza burada yaşayan çifte vatandaşlarımızın hakkını savunan partimiz Hak ve Özgürlükler Partisi'ne destek olalım. İnanıyorum ki daha güzel neticeyle Hak ve Özgürlükler'in tekrar parlamento da en az 40 milletvekiliyle temsil olması için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu. 
Bulgaristan'da güven ve istikrarın, HÖH'ün güçlü olmasıyla sağlanacağını aktaran Çetin, "Bu demek ki artık Bulgaristan'da güven ve istikrar sağlaması gerekiyor bunun da Hak ve Özgürlükler ile olacağına inanıyorum. Bu da nasıl olacak eğer 40 milletvekili yaparsak koalisyon ortağı olma ihtimali yüksek partimizin. Tabi ki şunda bizim Türkiye'deki soydaşlardan oy beklentimiz, 100 binin altında olmaması lazım bunu hedefledik Türkiye Cumhuriyeti'nde ve biz bunu yapacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımız sürüyor, sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptığımız çalışmalarımız güzel gidiyor" dedi.
TRAKYA'DA SEÇİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bulgaristan'daki çalışmalarının yanı sıra HÖH milletvekilleri ve partililer, Türkiye'de gelerek propaganda çalışmalarında bulunuyor. HÖH Haskovo Milletvekili Sezgin Mehmet ve beraberindeki heyeti, Tekirdağ ve ilçelerinde soydaşların sandık başına gidip, HÖH'e destek olmalarını istedi. Mehmet, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret etti. Yüksel de Bulgaristan'daki seçimlerde HÖH'e ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.
HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı da seçim çalışmalarını Bulgaristan'da sürdürüyor. Karadayı, Bulgaristan'ın 2 ayda bir yapılacak seçimlere değil güven ve istikrara ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkedeki durumun endişe verici olduğununun, krizleri aşmak için ilk önce siyasi krizin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2022-09-28 10:39:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli ...
Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na ...
Tekirdağ doğal güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor
YEREL HABERLER Tekirdağ doğal güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor
Tekirdağ'da emekli öğretmen su kabaklarını avize ve abajura dönüştürüyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da emekli öğretmen su kabaklarını avize ve ...
Tekirdağ'da asayiş
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş
Hayrabolu'da ayçiçeği sapları hasat sonrasında evleri ısıtıyor
YEREL HABERLER Hayrabolu'da ayçiçeği sapları hasat sonrasında evleri ...
Tekirdağ'da iplik fabrikasındaki buhar kazanı patladı, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da iplik fabrikasındaki buhar kazanı ...
"Coğrafi işaret", Tekirdağ soğanına pazarda daha fazla yer açacak
YEREL HABERLER "Coğrafi işaret", Tekirdağ soğanına pazarda daha ...
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli ...
Tekirdağ'daki Vali Konağı Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki Vali Konağı Caddesi yenileniyor
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel'den TREDAŞ'a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel'den TREDAŞ'a ...
Tekirdağ'dan'dan, Pakistan'a 9 TIR dolusu yardım yola çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan'dan, Pakistan'a 9 TIR dolusu yardım yola ...
Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani ...
Çorlu'da asayiş
YEREL HABERLER Çorlu'da asayiş
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ’da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı
İcra müdürü ile yediemin otopark işletmecisine 'rüşvet' ve 'şantaj' tutuklaması
YEREL HABERLER İcra müdürü ile yediemin otopark işletmecisine ...
'Sağlam' raporu verilen betonun 'kullanılamaz' çıktığı inşaatta silahlı saldırı
YEREL HABERLER 'Sağlam' raporu verilen betonun 'kullanılamaz' ...
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın 26 Eylül Türk Dil ...
Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler
YEREL HABERLER Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.