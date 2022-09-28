Çiftlik evine uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, polisin çiftlik evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlı'ya bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki çiftlik evinde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyip arama yapan polis; 9,2 kilogram esrar, 1850 gram Hint keneviri, 38,8 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde yetiştiriciliğinde kullanılan 198 malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.C., O.N., S.K. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-09-28 12:22:08
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