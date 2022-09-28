Çerkezköy'de hortum

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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum çıktı. Bölgede toz bulutları yükselirken, bazı tesislerin çatıları ve dış kaplamaları zarar gördü.

Çerkezköy'ün Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 11.00 sıralarında hortum çıktı. Oluşan hortumda bölgeden toz bulutları yükseldi. Bir süre etkili olan hortumun, bölgedeki tesislerin çatılarında ve dış kaplamalarında zarara yol açtığı belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-09-28 13:01:31



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