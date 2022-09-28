Çerkezköy'de hortum (2)

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DOLU ETKİLİ OLDU

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortumun ardından öğleden sonra dolu etkili oldu. Sürücüler, doludan korumak için araçlarının üzerlerini battaniye ile kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından etkili olan dolu, yaklaşık 15 dakika süren yağmurun ardından başladı. İlçenin bazı kesimlerinde etkili olan doluya hazırlıksız yakalananlar da kapalı alanlara sığındı. Ziraat Odası yetkilileri, dolunun tarlalara zarar verip vermediğinin araştırıldığını söyledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-09-28 15:48:01



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