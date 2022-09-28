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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkezköy'de hortum (2)

DHA

Çerkezköy'de hortum (2)


DOLU ETKİLİ OLDU 
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortumun ardından öğleden sonra dolu etkili oldu. Sürücüler, doludan korumak için araçlarının üzerlerini battaniye ile kapattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından etkili olan dolu, yaklaşık 15 dakika süren yağmurun ardından başladı. İlçenin bazı kesimlerinde etkili olan doluya hazırlıksız yakalananlar da kapalı alanlara sığındı. Ziraat Odası yetkilileri, dolunun tarlalara zarar verip vermediğinin araştırıldığını söyledi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2022-09-28 15:48:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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