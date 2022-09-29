Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağİstanbul çevre yolunun Değirmenaltı kavşağında meydana geldi. H.K.'nin (71) kullandığı 59 DL 700 plakalı otomobil, kavşaktan çıkıp ters yöne girince T.Ö. yönetimindeki 59 EV 012 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü H.K., araçta sıkışıp yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan H.K., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-09-29 14:26:04



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