Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada (2)

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Tekirdağ'da ters yöne girip otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Körpe (71), kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-09-29 17:18:57



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