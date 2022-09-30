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Barajda 1,5 metre boyunda 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı

DHA

Barajda 1,5 metre boyunda 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı


Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde balıkçılık yapan Barış Bayırlı (23), Karaidemir Barajı'nda oltayla 70 kilo ağırlığında, 1,5 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.
Çorlu'da, balıkçılık yapan Barış Bayırlı, Malkara ilçesinde bulunan Karaidemir Barajı'na balık avlamaya gitti. Oltayla avlanan Bayırlı, 70 kilo ağırlığında, 1,5 metre boyunda yayın balığı yakaladı. Balığı güçlükle teknesine alan Bayırlı, balıkçı tezgahında sergiledikten sonra sattı. Bayırlı, "Daha önce de büyük balık yakalamıştım. Bu sezonun ilk büyük balığı bu aldı. Oltaya takıldığında zorlu bir mücadele verdik ve sonunda başarıya ulaştık. Balığı görenler büyük ilgi gösterip, fotoğraf çektiriyorlar. Balık şu anda satıldı, kilosu 100 ile 120 lira arasında değişiyor" diye konuştu.
Tezgah önünde sergilenen yayın balığını gören Sevinç Türk, "İlk defa böyle bir balık gördüm. Benden yüksek, çok güzel" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-09-30 13:52:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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