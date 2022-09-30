SoloTürk'ün Tekirdağ'daki prova uçuşu nefes kesti



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TÜRK Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SoloTürk, 2 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği gösteri öncesi yaptığı prova uçuşuyla izleyenlerin nefesini kesti.

Türk Hava Kuvvetleri´nin akrobasi ekibi SoloTürk, Tekirdağ´da yapacağı gösteri uçuşu öncesinde bugün prova uçuşu gerçekleştirdi. Süleymanpaşa ilçesinin kıyı kesimlerinde ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan SoloTürk, akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Vatandaşların büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SoloTürk kalkışı' ve 'SoloTürk tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'saygı uçuşu' hareketini de izleyenleri kendine hayran bıraktı.

SoloTürk, 2 ekim Pazar günü Süleymanpaşa´da gösteri uçuşu yapacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-09-30 19:45:52



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