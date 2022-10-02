SoloTürk´ün Tekirdağ´daki gösterisi nefes kesti

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SoloTürk, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Sahile akın eden binlerce kişi, SoloTürk gösterisini izledi. Yaklaşık yarım saat süren SoloTürk ekibinin gösterisi izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Gösteriyi izlemeyen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydederken, bazıları da gösteriye alkışlarla destek verdi. SoloTürk, uçuşun ardından vatandaşları selamladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-10-02 19:32:34



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