25 kişinin öldüğü tren kazası davasında 11'inci duruşma (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 kişinin öldüğü tren kazası davasında 11'inci duruşma (2)

DHA

25 kişinin öldüğü tren kazası davasında 11'inci duruşma (2)


MÜMİN KARASU HAKKINDA TUTUKLANMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı 11'inci duruşmaya sanıklardan 10'u katılırken, TCDD 1'inci Bölge Müdürü Nihat Aslan ve Bölge Müdür Yardımcısı Levent Muammer Meriçli mazeret sunarak, Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılacağını beyan etmesine karşın duruşmaya katılmadı.
SANIKLAR SAVUNMALARINI YAPTI
Duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklardan Altyapıdan Sorumlu 1´inci Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, hava durumunu takip etmek gibi bir durumunun olmadığını, kendisinin üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Aras, "Benim hava durumunu takip etmek gibi bir görevim yok. Ben bilgi verilen bir personelim. Altyapı incelemesini yapmamakla suçlanıyorum, ama ben bunu yapan personel değilim. Ben tabii ki oto turnelere çıkıp demir yolunu kontrol ediyorum. Eğer bize bir rapor gelirse o noktalarda durur öncelik sırasına göre müdahale ederiz. Bizim o gün yağıştan haberimiz bile olmadı. Nedense burada ben sorumlu görülüyorum? Birinci derece karar verici servis müdürüdür. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Sanıklardan yol kontrolörü Burhan Ortancıl, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, kaza öncesi kontrole gitmediğini söyledi. Ortanca, "Zamanı gelmediği için kaza öncesi herhangi bir kontrole gitmedim. Kendi başıma göre hareket etmek gibi bir yetkim yok. Aşırı sıcak, aşırı yağmur ve kar sonrası bakımların nasıl yapılacağı mevzuatta bellidir. Köprü mühendisliği uzmanlık gerektiren bir alandır, ben köprü mühendisi değilim, benim bu konuda yetkim yok, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.
Davada yargılanan mühendis Tevfik Baran Önder ise görevi olmadığı işlerden dolayı suçlandığını ve üzerine atılı suçlamaları, kendisine yüklenen suçlardaki görevleri kendisinin yapmadığını dile getirdi. Önder, "Ben köprü mühendisi olarak görev yapmıyorum. Benim görevim sadece 8 metrenin üzerindeki köprülerin muayenesini yapmak. Köprü mühendisi olmadığım için eksikliklerin giderilmesini belirlemek gibi bir görevim yok. Burada genel anlamda altyapı işlerinde spesifik olarak bir görevlendirmem yok. Kazadan sonra bakım müdürlükleri görevlendirmesi yapılmıştır. Ama benim hiç böyle bir görevlendirmem olmadı. Bakım programının hiçbir sayfasında benim imzam yoktu" dedi. Sanıklardan mühendis Deniz Parlak da davaya konu olan suçlamaların kendi görev alanları dışında olduğunu söyledi.
'MAHKEMEDEN ADALET BEKLİYORUZ'
Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti müştekilere söz verdi. Davada söz alan, kazada ölen Arda Sel´in annesi Mısra Öz, 1550 gündür oğlunun özlemiyle yaşadığını belirterek, "Sabahın 9´dan bu saate kadar burada savunmaları dinledik. Bakın ben 1550 gündür oğlumun özlemiyle yaşıyorum. Sanıklar ifadelerinde kendilerine ve üstelerine işin ucunun dokunmaması için gayret ediyor. Biz burada yıllarca adalete susadık. Biz mahkemeden adalet bekliyoruz. 7´si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği bu olayın sanıkları halen dışarıda ve görevlerine devam ediyorlar. Mümin Karasu´nun buraya gelerek bizlerin karşısında ve siz yüce mahkemenizin huzurunda ifade vermesini istiyoruz" diye konuştu.
KARASU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Gece yarısına kadar süren duruşmada mahkeme heyeti TCDD 1´inci Bölge Müdürlüğü´nde Bakım Servis Müdürü olan ve duruşmaya SEGBİS ile katılması beklenen ancak katılmayan Mümin Karasu´nun tutuklanma talebiyle yakalanmasına karar verdi. Mahkeme, TCDD Üst Yapıdan Sorumlu Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, Yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli ve TCDD 1´inci Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan hakkında da yurt dışı çıkış yasağı koyarak, adli kontrol şartı getirdi. Duruşma, 11 Ocak 2023 tarihine ertelendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR
2022-10-06 02:11:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'daki tren kazası davasının 11. duruşmasında sanıkların yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki tren kazası davasının 11. duruşmasında ...
Tekirdağ'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 1 kişi ...
Tekirdağ'da "Çöp evde" yaşadıkları tespit edilen zihinsel engelli anne ve kızı rehabilitasyon merkezine alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "Çöp evde" yaşadıkları tespit edilen ...
25 kişinin öldüğü tren kazası davasında 11'inci duruşma
YEREL HABERLER 25 kişinin öldüğü tren kazası davasında 11'inci ...
Tekirdağ'da 3 bin 687 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 bin 687 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da asayiş
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş
'Hamileler grip aşısı olmalı, kapalı alanlarda maske kullanmalı'
YEREL HABERLER 'Hamileler grip aşısı olmalı, kapalı alanlarda maske ...
Milli serbest dalışçı Hamza Varol, iki yılda 9 madalya kazandı
YEREL HABERLER Milli serbest dalışçı Hamza Varol, iki yılda 9 ...
Şehit aileleri ve gaziler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gaziler Tekirdağ Valisi Aziz ...
Tekirdağ'da 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu gösterisi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Azerbaycan halk dansları topluluğu ...
Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden ...
Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü
YEREL HABERLER Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı ...
Şakalaştığı arkadaşının ittiği Resul, karnına cam parçasının saplanmasıyla öldü
YEREL HABERLER Şakalaştığı arkadaşının ittiği Resul, karnına cam ...
Tekirdağ'da Meriç-Ergene Havza Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Meriç-Ergene Havza Yönetim Heyeti ...
Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın ...
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 28 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 28 şüpheli gözaltına ...
Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor
YEREL HABERLER Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor
Tekirdağlı tenis antrenörü başarısını atletizmde de Balkan şampiyonu olarak gösterdi
YEREL HABERLER Tekirdağlı tenis antrenörü başarısını atletizmde de ...
Tekirdağ'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın ...
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, din görevlileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, din ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.