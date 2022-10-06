25 kişinin öldüğü tren kazası davasında 11'inci duruşma (2)



MÜMİN KARASU HAKKINDA TUTUKLANMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı 11'inci duruşmaya sanıklardan 10'u katılırken, TCDD 1'inci Bölge Müdürü Nihat Aslan ve Bölge Müdür Yardımcısı Levent Muammer Meriçli mazeret sunarak, Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılacağını beyan etmesine karşın duruşmaya katılmadı.

SANIKLAR SAVUNMALARINI YAPTI

Duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklardan Altyapıdan Sorumlu 1´inci Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, hava durumunu takip etmek gibi bir durumunun olmadığını, kendisinin üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Aras, "Benim hava durumunu takip etmek gibi bir görevim yok. Ben bilgi verilen bir personelim. Altyapı incelemesini yapmamakla suçlanıyorum, ama ben bunu yapan personel değilim. Ben tabii ki oto turnelere çıkıp demir yolunu kontrol ediyorum. Eğer bize bir rapor gelirse o noktalarda durur öncelik sırasına göre müdahale ederiz. Bizim o gün yağıştan haberimiz bile olmadı. Nedense burada ben sorumlu görülüyorum? Birinci derece karar verici servis müdürüdür. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanıklardan yol kontrolörü Burhan Ortancıl, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, kaza öncesi kontrole gitmediğini söyledi. Ortanca, "Zamanı gelmediği için kaza öncesi herhangi bir kontrole gitmedim. Kendi başıma göre hareket etmek gibi bir yetkim yok. Aşırı sıcak, aşırı yağmur ve kar sonrası bakımların nasıl yapılacağı mevzuatta bellidir. Köprü mühendisliği uzmanlık gerektiren bir alandır, ben köprü mühendisi değilim, benim bu konuda yetkim yok, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Davada yargılanan mühendis Tevfik Baran Önder ise görevi olmadığı işlerden dolayı suçlandığını ve üzerine atılı suçlamaları, kendisine yüklenen suçlardaki görevleri kendisinin yapmadığını dile getirdi. Önder, "Ben köprü mühendisi olarak görev yapmıyorum. Benim görevim sadece 8 metrenin üzerindeki köprülerin muayenesini yapmak. Köprü mühendisi olmadığım için eksikliklerin giderilmesini belirlemek gibi bir görevim yok. Burada genel anlamda altyapı işlerinde spesifik olarak bir görevlendirmem yok. Kazadan sonra bakım müdürlükleri görevlendirmesi yapılmıştır. Ama benim hiç böyle bir görevlendirmem olmadı. Bakım programının hiçbir sayfasında benim imzam yoktu" dedi. Sanıklardan mühendis Deniz Parlak da davaya konu olan suçlamaların kendi görev alanları dışında olduğunu söyledi.

'MAHKEMEDEN ADALET BEKLİYORUZ'

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti müştekilere söz verdi. Davada söz alan, kazada ölen Arda Sel´in annesi Mısra Öz, 1550 gündür oğlunun özlemiyle yaşadığını belirterek, "Sabahın 9´dan bu saate kadar burada savunmaları dinledik. Bakın ben 1550 gündür oğlumun özlemiyle yaşıyorum. Sanıklar ifadelerinde kendilerine ve üstelerine işin ucunun dokunmaması için gayret ediyor. Biz burada yıllarca adalete susadık. Biz mahkemeden adalet bekliyoruz. 7´si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği bu olayın sanıkları halen dışarıda ve görevlerine devam ediyorlar. Mümin Karasu´nun buraya gelerek bizlerin karşısında ve siz yüce mahkemenizin huzurunda ifade vermesini istiyoruz" diye konuştu.

KARASU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Gece yarısına kadar süren duruşmada mahkeme heyeti TCDD 1´inci Bölge Müdürlüğü´nde Bakım Servis Müdürü olan ve duruşmaya SEGBİS ile katılması beklenen ancak katılmayan Mümin Karasu´nun tutuklanma talebiyle yakalanmasına karar verdi. Mahkeme, TCDD Üst Yapıdan Sorumlu Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, Yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli ve TCDD 1´inci Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan hakkında da yurt dışı çıkış yasağı koyarak, adli kontrol şartı getirdi. Duruşma, 11 Ocak 2023 tarihine ertelendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2022-10-06 02:11:50



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