Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, sosyal medyadan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Polis, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını tespit ettiği kişileri yakalamak için Çerkezköy, Şarköy, Kapaklı, Çorlu ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 1 tabanca, 54 mermi, 80 uyuşturucu hap, 1 örgütsel içerikli kitap, 4 flash bellek ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-10-08 10:37:43



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