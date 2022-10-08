Şarköy´de, bağ evine uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarıyla bağ evine düzenlediği operasyonda; 420 gram toz, 400 gram kubar esrar, 60 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesi Çengelli Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bağ evine operasyon düzenledi. Ekipler, evde yaptıkları aramalarda; 31 kök kenevir, 420 gram toz esrar, 400 gram kubar esrar, 60 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kılıç ve 2 kama ele geçirdi. N.S.E. ve M.Y. de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Ruhan YALÇIN

2022-10-08 11:14:28



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