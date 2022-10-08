Şarköy´de, bağ evine uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarıyla bağ evine düzenlediği operasyonda; 420 gram toz, 400 gram kubar esrar, 60 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesi Çengelli Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bağ evine operasyon düzenledi. Ekipler, evde yaptıkları aramalarda; 31 kök kenevir, 420 gram toz esrar, 400 gram kubar esrar, 60 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kılıç ve 2 kama ele geçirdi. N.S.E. ve M.Y. de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Ruhan YALÇIN
2022-10-08 11:14:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
-
Keşfet
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.