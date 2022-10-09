Çorlu'da PatiFest etkinliği



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ilk kez düzenlenen ve hayvan severleri bir araya getiren PatiFest etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Çorlu Belediyesi ile Doğa ve Hayvan Severler Derneği (DOHAS), Esentepe Mahallesi'ndeki Nazım Hikmet Parkı'nda PatiFest etkinliği düzenledi. Renkli görüntülerein yaşandığı etkinlikte evcil kedi ve köpekler arasında yarışmalar düzenlendi. Özellikle çocuklar hayvanlara büyük ilgi gösterdi. İlk düzenledikleri etkinliğe katılımın yoğun olmasından memnun olduğunu söyleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Bu etkinliği ve festivali gerçekleştirmemize neden olan temel amaç hep beraber hayvan sevgisine dikkat çekmekti. Çorlumuz hayvan dostu bir kent. Hem belediye başkanlığı olarak, hem de hemşerilerimiz hayvanları seviyor, koruyor ve sahipleniyor. Hep beraber yalnız bırakmıyoruz. Öncelikle dünyayı hayvanlarla güzel canlılarla paylaştığımızın bilincinde ve farkında olarak şehrimizde birçok projeyi gerçekleştirmek için sivil toplum örgütlerimizle, odalarımızla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Hem sokak hayvanları noktasında daha özenli, daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Hem de sahiplendiğimiz hayvanlarımıza, dostlarımıza özen göstermemiz gerekiyor" dedi.

'GÜZEL BİR PROJE OLDU'

DOHAS Başkanı Ahmet Güneş ise pandemi döneminde evcil hayvanların terk edilmeye başlanması nedeniyle belediye ile ortaklaşa bir proje üretmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Güneş, "Çok büyük bir eksiklikti birkaç senedir bizim projelerimiz vardı PatiFest yapalım diye. Ancak bir türlü gündeme getiremedik. Pandemi sonrası terk edilmiş sokak hayvanlarını görmeye başladığımız, daha doğrusu evcil hayvanları terk edilmeye başlandığında belediye başkanlığı ile bir proje içerisine girdik. Çorlu'da PatiFest düzenlemek ve farkındalık oluşturmak adına böyle güzel bir organizasyon plandık. Onlar da bizleri kırmadılar ve yanımızda oldular. İlk defa düzenliyoruz, katılım güzel, beklediğimizin üstünde bu yıl ilki, tepkiler güzel. Aldığımız enerji güzel temennimiz seneye daha güzelini yapmak" diye konştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Mehmet YİRUN

2022-10-09 15:05:25



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