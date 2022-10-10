25 kişinin öldüğü tren kazasında yakalama kararı verilen Karasu, tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 kişinin öldüğü tren kazasında yakalama kararı verilen Karasu, tutuklandı

DHA

25 kişinin öldüğü tren kazasında yakalama kararı verilen Karasu, tutuklandı


Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılanması süren 4 kişinin haricinde TCDD 1'inci Bolge Müdürlüğü'nde görev yapan 9 kamu görevlisi hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Davada hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılan TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, Çorlu'da tutuklandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca kazanın meydana gelmesinde kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 
Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava devam ederken Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, alınan yeni bilirkişi raporunun ardından soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Başsavcılık, kazanın meydana gelmesinde hava durumunun takip edilmemesi, hava durumunun takip edilememesi nedeniyle olumsuz hava koşullarında demir yolu hattının özel olarak muayene edilememesi, menfezin ve çevresindeki hat kesimin gerekli bakımlarının, temizliğinin, yabani otla mücadelesinin yapılmaması, kaza yeri menfezinin İstanbul istikametindeki büzün tıkalı olması nedeniyle büze gelen yağmur suyunun aradaki kanal vasıtasıyla kaza menfezine yönelmesi sebeplerinin etkililiği olduğunu değerlendirdi.
AVUKATI İLE BİRLİKTE TESLİM OLDU
Değerlendirmenin ardından başsavcılık kazada sorumlulukları bulunduğunu anlaşılan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü'ndeki 9 görevli hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve neden olmak' ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 
Davanın geçen çarşamba günü görülen 11'inci duruşmasında mahkeme TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi. Kararın ardından Karasu, bugün avukatı ile Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek teslim oldu. Karasu, işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-10-10 15:00:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi
Tekirdağ kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ kısa kısa
Çorlu Avcılar Derneği sezon açılışı yaptı
YEREL HABERLER Çorlu Avcılar Derneği sezon açılışı yaptı
Tekirdağ'da tırın dorsesine saklanan 4 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tırın dorsesine saklanan 4 düzensiz ...
Hentbol: Kadınlar Süper Lig
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Tekirdağ'da Uçurtma Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Uçurtma Şenliği düzenlendi
Çorlu'da PatiFest etkinliği
YEREL HABERLER Çorlu'da PatiFest etkinliği
Çorlu'da "Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali" düzenlendi
YEREL HABERLER Çorlu'da "Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali" ...
Tekirdağ'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı ...
Bölge planı vizyon çalıştaylarının sonuncusu Tekirdağ’da yapıldı
YEREL HABERLER Bölge planı vizyon çalıştaylarının sonuncusu ...
Tekirdağ kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ kısa kısa
Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi
Şarköy´de, bağ evine uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şarköy´de, bağ evine uyuşturucu operasyonunda 2 ...
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 ...
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...
Tekirdağ'da 1082 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 1082 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.