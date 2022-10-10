Tekirdağ´da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Engin (54) öldü, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Saray ile Kırklareli´nin Vize ilçesi karayolu üzerinde meydan geldi. Ahmet Çelik´in kullandığı 59 TU 107 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüseyin Mansur yönetimindeki 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, Saray ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere sevk edildi.
Saray Devlet Hastanesi´ne kaldırılan ve durumu ağır olan Ali Engin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY
2022-10-10 23:04:10
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